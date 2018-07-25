Россия лишила украинских националистов последней надежды

Госдума на заседании 24 июля установила 19 апреля Днём принятия Крыма , Тамани и Кубани в состав Российской империи. Этот ход оживил историческую память. Причём отнюдь не только нашу. По мнению авторов инициативы, учреждение памятной даты свидетельствует об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией

Так что пусть теперь украинские националисты тешат себя легендой о происхождении «великих укров» непосредственно от шумеров. Странно, что не от Адама и Евы. России достаточно придерживаться жёстких исторических фактов.

«При матушке ещё Екатерине»

В апреле 1783 года Крым, Тамань и Кубань указом Екатерины Великой вошли в состав Российской империи. Притом, что до этого полуостров был фактически русским доминионом. К слову, такой геополитический ход базировался на договоре с Турцией , которая официально признала новые географические реалии. А потому все теперешние заверения Эрдогана, что Анкара не признаёт «аннексию Крыма Россией», выглядят разрывом с собственной историей и историческими обязательствами.

Собственно, с Крымом переплетается вся наша история, начиная с раннего Средневековья. Оставим даже в стороне споры историков и генетиков о том, являются ли исторические народы Крыма тавры, а вернее — ветвь скифо-сарматов — прямыми предками славян. Хотя многие учёные к такой версии склоняются ещё со времен Михайло Ломоносова.

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Григорий Александрович Потёмкин-Таврический и Екатерина II Достаточно представлять себе историю Тмутараканского княжества, которое располагалось в Х-ХII вв. на Таманском полуострове и в Восточном Крыме, включая такие города, как Корчев, нынешняя Керчь , и Судак . Именно тогда князь Глеб мерил по льду расстояние от Тмутаракани (Тамань) до Керчи. И оказалось, что дистанция там 1400 маховых саженей, то бишь примерно 24 километра. К слову, в арабских источниках Керченский пролив именовался «устьем русской реки». Как раз тмутараканский князь Мстислав Владимирович в легендарном поединке победил косогского князя Редедю и отстоял суверенитет своего княжества от беспокойных соседей. Потом начался этап мучительного возвращения к утерянным некогда землям.

Крымский аспект Куликовской битвы

Можно, конечно, спорить с рядом современных революционных теорий, но по одной из версий Куликовская битва была вызвана ещё и перекрытием Мамаем торговых путей нашим купцам в Крым. А в конце XIV века это был главный внешнеторговый путь Московской Руси по Волге и Дону в Крым, а дальше — по Чёрному морю. Известно к тому же, что несколько десятков купцов, торговавших с Крымом, не только финансировали поход Дмитрия Ивановича, но и отправились вместе с ним на поле Куликово. А в составе войска Мамая была даже генуэзская пехота, представлявшая итальянские колонии на полуострове. И в Крыму же проигравший Мамай по причине ненужности был ликвидирован теми же генуэзцами. Кстати, примерно в то же время на Русь из Крыма впервые стала попадать и виноградная водка. Но это уже совсем другая история.

Global Look Press/imagebroker.com Cредневековый город-крепость в Крыму Чуфут-Кале

Затем столетия борьбы с крымской ордой. Сооружение выдающейся засечной полосы от крымских вторжений, которая включала в себя в районе Оки систему крепостей и лесных засек. Её недаром сравнивают иногда с Великой Китайской стеной, которая представляла собой фактически в основном земляную насыпь. Причём расходы на такую систему не шли ни в какое сравнение даже с ассигнованиям на Крымский мост. Конечно, в сопоставимых ценах. Так что фактор Крыма всегда стоил нам немалых денег.

Поворот из Крыма на Восток

Первый прорыв нашей армии непосредственно в Крым не через Перекопскую крепость, а через Сиваш по бочкам под командованием незаслуженно забытого генерала Ласси. Затем победы Долгорукова, Румянцева, Суворова. И «Крым наш».

Считается, что здесь же, в Херсонесе крестившийся Владимир принял геополитическое решение о превращении христианства православного толка в государственную религию, что означало выбор в пользу стратегического союза с Византией. И это тоже история нашего Крыма. Да и по другой версии, в Крыму проповедовал апостол Андрей, который затем поднялся чуть ли не до Новгорода, первоначально крестив Русь.