Как Гитлер хотел присоединить Крым к Третьему рейху

Крымские готы — один из самых таинственных народов в истории. Прожив почти тысячелетие в Крыму , они бесследно исчезли в XVII веке — после завоевания полуострова турками-османами.

Племена готов

Некоторые ученые считают, что Великое переселение народов спровоцировали именно готы, вытеснившие вандалов и ругов с их земель. Готы разговаривали на германском языке — готском, а в IV веке легендарный епископ Вульфила создал для них готский алфавит, а вскоре и перевел Библию, так как именно готы стали первыми германскими племенами, принявшими христианство.

Готы прославились тем, что сокрушили римские легионы, захватили Рим и покорили множество земель, за что впоследствии эпоха Ренессанса, преклоняющаяся перед античной классикой, отомстила им, сделав слово «готический» синонимом варварского, и заклеймив последующие достижения всех германских народов.

Переселение в Крым

Переселившись к низовьям Вислы , готы запустили цепную реакцию. Под давлением варварских племен, Римская империя быстро пала, и готы распространили свое влияние от Восточной Европы до Поволжья и Крыма.

В Крыму часть готов подчиняет себе аланов, одно из сарматских ираноязычных кочевых племен, после чего совместно с ними совершают набеги на полуостров. В исторических источниках того времени даже встречается память о таком тесном союзе двух народов — этноним гото-аланы.

Готы расселились по южной части Крыма и на Керченском полуострове. Затем Европа была потрясена наступлением гуннов, или хунну — кочевников из Азии. Готы в это время находились между византийскими владениями, в частности, крупнейшим городом Херсонесом, и гуннами.

Оплотом Готии стала крепость Дорос, после завоевания хазарами и до наших времен называемая Мангуп-кале — огромный пещерный город, до сих пор являющийся туристической меккой Крыма. Изолированное горное плато было снабжаемо питьевой водой из горных источников, и потому являлось уникальной, наполовину искусственной, а наполовину природной фортификацией.

У крымских готов был надежный союз с Византийской империей, из которой на полуостров стекалась интеллектуальная элита Византии, бегущая от преследований иконоборцев — образованные монахи, а однажды — даже сосланный император Юстиниан II, а иноземцы называли их государство «страной сорока замков».

С XII века готы начинают платить дань татарам и половцам: даже в «Слове о полку Игореве» крымские готы описываются как народ, тяготящийся чужеземным игом. Несмотря на тяжелые времена, они продолжали заниматься торговлей, и до нас дошли даже упоминания об их торговых контактах с Новгородом (XII век). Общемировая перестановка сил затрагивает хороших соседей крымских готов, византийцев, с которыми начинает конкурировать Трапезундская империя.

Тем временем, земли у Кафы (современная Феодосия) покупают генуэзские колонисты, а затем, при помощи договора с ханом Мамаем, основывают там небольшое княжество Феодоро, называемое еще «Княжество Готия», вытеснив самих готов ближе к горам. Территория крымских готов с этого момента простиралась от Балаклавы до Алушты — древних Ямболи и Алистона, а важнейшие крепости перешли в руки генуэзцев.

Так Готия разделилась на две части, но упорные готы не сдались в этой борьбе, и продолжали строить крепости — исары, и возвращать назад свои земли. Крымские готы показывали себя и как успешных политиков, заключив брак княжеской дочерей с императором Трапезунда. Однако после немногочисленных побед, Готия терпит сокрушительное поражение: турки берут в 1475 году Кафу (в настоящее время сохранилась крепость), а затем осаждают Мангуп, что приводит к разрушению государства крымских готов. Край приходит в упадок, оказавшись на окраине турецких земель, а готский княжеский род сохраняется в боярской семье Головиных — готских князей-эмигрантов, живших в Москве . Готы-крестьяне, тем временем, продолжали изолированно жить в горах, и ассимилировались лишь спустя века.

Загадка крымских готов

Несмотря на то, что после IX века слово «гот» стало личным именем, и археологам не удавалось найти каких-либо более новых непосредственно готских источников, о крымских готах было известно благодаря историческим документам стран-соседей.

Но судьба готов не закончилась с падением их государства в XV веке. Посланник австрийского императора Фердинанда, барон Ожье Гислен де Бусбек, в конце XVI века в своем письме упоминает, что однажды во время дипломатической миссии в Османской империи, он встретил в Стамбуле одного человека, утверждавшего, что он — крымский гот. Он забыл свой родной язык, однако его спутник, грек, якобы владел крымско-готским языком, и после краткой беседы Бусбек составил небольшой крымско-готский словарь, являющийся единственным письменным памятником этого языка, похожего на готский времен Вульфилы.

В XVIII-XIX веках среди крымских татар этнографы обнаруживают нетипично выглядящих людей, отдаленно напоминающих по антропологическим признакам крымских готов, вследствие чего рождается теория о том, что готы продолжают существовать на территории Крыма. За эту теорию цепляются нацистские ученые, планирующие присоединить Крым к Рейху и создать там «Готенланд», то есть, землю готов.

Таким образом, «готский вопрос» давал немцам повод предъявить свои исторические права на владения исконной территорией, землей предков. В 1942 году была снаряжена экспедиция на полуостров, в ходе которой обследовались Бахчисарай и Мангуп. Гитлер отдал приказ заселить в будущем территорию Крыма немцами-эмигрантами из Южной Америки и Палестины , или южнотирольцами.