Безногий «Робинзон Крузо» застрял на острове в НСО

Сегодня утром спасатели МАСС спасли новосибирца, который несколько дней провел на необитаемом острове по вине своего друга.

На выходных безногий инвалид, мужчина 1969 года рождения поплыл отдыхать на остров «Отдыха» со своим знакомым. Остров расположен на реке Обь, между двумя коммунальными мостами, Октябрьским и Бугринским. Пока инвалид осваивался, его приятель отправился на лодке по делам и … исчез. Безногому мужчине пришлось несколько дней жить в палатке у воды, без питья и еды. И только сегодня рано утром мимо проплывал рыбак, обнаружил полуживого мужчину и вызвал городских спасателей.

В 7:25 спасатели МАСС узнали про проблеме и тут же отправились на катере к потерпевшему. Они перенесли мужчину и его пожитки в лодку и эвакуировали его до Михайловской набережной, куда была вызвана бригада скорой медицинской помощи. Спасатели передали мужчину врачам, сообщает пресс-служба спасателей МАСС.

Если вы стали очевидцем происшествия, или сами попали в беду, помните, необходимо позвонить по телефонам: 112, 051, 231-06-49.