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Госдума приняла во II чтении законопроект о создании альтернативы иностранным офшорам
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Госдума приняла во II чтении законопроект о создании альтернативы иностранным офшорам 

Rambler News Service 2 часа назад
Госдума приняла во II чтении законопроект о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области для привлечения российских и зарубежных инвесторов.
«За» проголосовали 300 депутатов, «против» — 29, трое воздержались.
Госдума одобрила законопроект в первом чтении 18 июля.
По мнению авторов документа, он будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что специальные административные районы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области могут заработать уже в сентябре-октябре текущего года.
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