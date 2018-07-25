Госдума приняла во II чтении законопроект о создании альтернативы иностранным офшорам 

Госдума приняла во II чтении законопроект о создании специальных административных районов на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области для привлечения российских и зарубежных инвесторов.
«За» проголосовали 300 депутатов, «против» — 29, трое воздержались.
Госдума одобрила законопроект в первом чтении 18 июля.
По мнению авторов документа, он будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что специальные административные районы на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области могут заработать уже в сентябре-октябре текущего года.