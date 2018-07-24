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Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный около 100 тонн металлома
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Экологический взвод Северного флота собрал на острове Котельный около 100 тонн металлома 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный силами СФ была начата в 2015 году.
Экологический взвод Северного флота на острове Котельный архипелага Новосибирские острова собрал, спрессовал и подготовил к отправке на материк около 100 тонн металлолома.
Экологическое подразделение приступило к работам в начале июля. Большая часть экологического мусора — это оставленные в советские времена металлические 200-литровые бочки из-под горюче-смазочных материалов. Для удобства транспортировки их сжимают при помощи гидравлических прессов. При этом объём металлического изделия уменьшается в 5-10 раз.
Всего за летний период 2018 года с острова планируется вывезти более 300 тонн лома.
Подразделение экологической очистки, выполняющее работы на острове Котельный, сформировано из военнослужащих управления материально-технического обеспечения Северного флота.
Впервые работа по очистке арктического острова Котельный силами СФ была начата в 2015 году. За три года сезонной работы экологическое подразделение Северного флота подготовило к утилизации более 3000 тонн металлолома. По завершению сезонных работ по очистке арктических территорий контейнеры с прессованной бочкотарой доставлялись морским транспортом в порты Мурманской и Архангельской областей.
Аналогичная работа по очистке Арктики от скопившегося мусора и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях — на острове Средний архипелага Северная Земля, островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
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