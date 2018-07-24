С Днем Рождения, наш любимый капитан!

23 июля 2018г. в ГБУ ЦСПС и Д «Журавушка», в Отделении дневного пребывания детей и подростков, в рамках программы «Небывалые приключения на острове „Где-то там…“ в период „Московской смены — 2018“, после утренней зарядки и вкусного завтрака, мореплаватели из отрядов „Викинги“, „Алые Паруса“ и „Морячки“ продолжили путешествие на острове „Неожиданностей“!

Первая половина дня прошла в интересной подготовке и постановке танцев к Всемирному дню китов и дельфинов, а также

поздравления нашего любимого капитана с днем рождения. Каждый из отрядов подошел очень ответственно и внес много идей.

После обеда, каждая команда для своего любимого капитана исполнила свой танцевальный номер и подарила коллаж с пожеланиями.

Вот таким радостным событием запомнился еще один день путешествий на острове „Где то там…“.