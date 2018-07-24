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Популярнее Сочи: в Китае предлагают продвигать туризм в Крыму
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Популярнее Сочи: в Китае предлагают продвигать туризм в Крыму 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости Крым. Крым может быть интересен туристам из Китая. Более того, полуостров необходимо продвигать в КНР. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал председатель китайско-российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) Фу Лэй.
"Крым известен в Китае даже лучше, чем Сочи. Это очень интересное место для китайцев. У Крыма мощная конкурентная сила, но нужно подтянуть сервис в гостиницах и наладить логистику. Еще нужно активнее рекламировать Крым в Китае", — сказал он.
Фу Лэй также отметил, что в прошлом году Россию посетили более 1 млн туристов из Китая. Самыми популярными направлениями среди них считаются Москва и Санкт-Петербург.
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