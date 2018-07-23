Сколько англичан и французов погибло в Крымской войне

Турции, Франции, Крымская война 1853-1856 гг. стала самой кровопролитной в Европе за почти сто лет между окончанием наполеоновских войн в 1815 году и началом Первой мировой войны в 1914 году. Она унесла жизни более 300 тысяч военнослужащих пяти государств: России Англии и Сардинии.

Поле боя Мотивами для участия в этой войне стали стремления великих держав утвердить своё влияние на Балканах, Ближнем Востоке и в распадающейся Османской империи. Интересы Англии и Франции не допустить, во что бы то ни стало, роста влияния России в этом регионе, совпали. Обе западные державы выступили в роли «защитников Турции». К ним присоединилось Сардинское королевство, стремившееся тесным союзом с Францией обеспечить себе её покровительство в деле объединения Италии . Четыре государства единым фронтом выступили против России, и война, начавшаяся как русско-турецкая, превратилась в общеевропейскую.

Основным театром военных действий был Черноморский: полуостров Крым и другие побережья. Здесь действовали главные силы как русских, так и англо-французских армий и флотов. Вторым по значению был Кавказский ТВД, где сталкивались силы только русских и турок. Англо-французские флоты и десанты предприняли диверсии против побережий Российской империи также на Балтийском и Белом морях и на Тихом океане.

В главном сражении этой войны за Севастополь Россия потерпела поражение и была вынуждена после годичной обороны сдать город. По условиям мирного договора Россия отказывалась от покровительства христианам в Турции, от флота на Чёрном море и передавала вассальной от Турции Молдавии южные районы Бессарабии. Это были незначительные уступки, которых удалось достичь благодаря героической обороне Севастополя.

Боевые потери

Общие потери армий воевавших государств в Крымской войне были подсчитаны давно, ещё в конце XIX столетия, и с тех пор в эти подсчёты вносятся лишь незначительные коррективы. Советский историк-демограф Борис Урланис в своём фундаментальном труде 1960 года «Войны и народонаселение Европы. Людские потери вооружённых сил европейских государств в XVII-XX вв.», опираясь на прежние работы зарубежных статистиков, дал исчерпывающий обзор потерь сторон в Крымской войне.

Согласно данным главного врача французской армии под Севастополем Шеню, общее число убитых и пропавших без вести (впоследствии не найденных) французов на всех театрах этой войны составило 10 240 человек. Правда, он не привёл данных по умершим от ран и болезней. Французский военно-санитарный врач Мораш указал другую цифру — 8490 убитых и без вести пропавших. К этому добавились ещё 11 750 умерших от ран. Всего безвозвратные боевые потери французов составили 20 240 человек.

У англичан, по их данным, потери убитыми и пропавшими без вести составили 2755 человек, вместе с умершими от ран — 4602 человека. Потери англичан оказываются меньше, чем у французов, в той же пропорции, в какой английская армия на Крымской войне была меньше французской.

Небоевые потери

Большинство жертв Крымской войны составили умершие от болезней. В армиях обеих сторон, наряду с обычными в тогдашних военных условиях цингой и дизентерией, свирепствовали болезни, связанные с природными условиями (малярия), и эпидемические инфекционные заболевания (тиф, оспа и др.). Особенно большие опустошения в лагере англичан и французов под Севастополем произвела холера, привезённая ими из Болгарии , где их армия первоначально готовилась к действиям против русской армии на Дунае.

Суммировав и проанализировав зарубежные источники, Урланис пришёл к выводу, что общее число умерших от болезней в Крымской войне французских военнослужащих составило 75 375, английских — 17 225. В обоих случаях на 10 убитых и умерших от ран (а также последствий ранений — сепсиса и т.д.) пришлось 37 умерших по причине заболеваний.

Стоит заметить, что в русской и турецкой армиях такие соотношения были гораздо меньше, хотя и там число умерших от небоевых причин превысило число погибших и умерших от ран. В русской армии оно составило 19:10, в турецкой — 12:10. Это объясняется тем, что почти вся турецкая армия оперировала в основном на Дунае и Кавказе, где не было такой тяжёлой эпидемической обстановки. Русская же армия была разделена примерно пополам между обоими театрами военных действий.

Вообще же отношение небоевых потерь к боевым у англичан и французов в Крымскую войну оказалось наивысшим среди всех армий во всех войнах в Европе XIX столетия.

Общие потери

Общие безвозвратные потери французов в Крымской войне получаются, согласно подсчётам Урланиса, 95 615, англичан — 21 827.

Те же данные приводит в своем труде «Война и вооруженные конфликты: статистическая энциклопедия несчастных случаев» американский автор Марк Клодфелтер по категориям погибших и умерших, которые использовал в своей книге Урланис. Однако авторы русскоязычной статьи, опираясь на те же источники, приводят несколько иную общую статистику. Впрочем, её отличия от предыдущих цифр незначительны: Франция безвозвратно потеряла 97 365 человек, Англия — 22 602.

В целом же, по оценке Урланиса, Россия безвозвратно потеряла в Крымской войне 153 тысячи человек, все её противники, включая Турцию и Сардинию — 156 тысяч.

Потери по театрам военных действий

Главным театром военных действий для обеих сторон стал Крымский полуостров. В ходе сражения за Севастополь войска четырёх союзных держав вместе потеряли безвозвратно 128 387 человек. Огромное большинство из них приходится на долю французской и английской армий, составлявших основные силы союзников в Крыму.