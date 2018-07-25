Интенсивность движения по Крымскому мосту в июле выросла почти на 45% 

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Интенсивность движения транспортных средств по мосту через Керченский пролив с начала июля выросла почти на 45%, сообщает пресс-служба минтранса РФ.
В ведомстве отметили, что с момента открытия по мосту проехали уже более 1,2 миллиона автомобилей и автобусов.
"При этом с начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны", — говорится в сообщении.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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