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Интенсивность движения по Крымскому мосту в июле выросла почти на 45%
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Интенсивность движения по Крымскому мосту в июле выросла почти на 45% 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Интенсивность движения транспортных средств по мосту через Керченский пролив с начала июля выросла почти на 45%, сообщает пресс-служба минтранса РФ.
В ведомстве отметили, что с момента открытия по мосту проехали уже более 1,2 миллиона автомобилей и автобусов.
"При этом с начала курортного сезона отмечается стремительный рост трафика. С начала июля интенсивность выросла почти на 45% в сравнении с июнем и составляет в среднем более 23 тысяч автомобилей ежесуточно в обе стороны", — говорится в сообщении.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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