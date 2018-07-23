Тайна исчезновения крымских готов

Редко какой народ оказал столь значительное влияние на формирование европейской истории как готы. Именно с их вторжения на территорию Европы в II — III веках нашей эры фактически началось Великое переселение народов. Готы под командованием вождя Алариха были первыми варварами, осмелившимися потрясти своей дерзостью цивилизованную Европу и завоевать в 410 году Рим , горделивую столицу латинской империи. В результате завоевательных походов готы завладели землями на территории всей Европы, начиная с современных Кавказа, Крыма Украины на востоке — и включая Италию Испанию на юге и западе.

Готы и славяне

В Восточной Европе готы в течение нескольких столетий проживали по соседству со славянами. По мнению языковедов, именно из готского языка через старославянский к нам пришли такие общеупотребительные слова как «хлеб» (hlaifs), «котёл» (katils), «искушать» (kausjan), «верблюд» (ulbandus), «мытарь» (motareis), «поститься» (fastan), «хлев» (hlaiw), «мзда» (mizdo), «плясать» (plinsjan), «смоква» (smakka) и многие другие. Более того, по всей видимости, именно от крымско-готского wingart произошло русское слово «виноград».

Готическая архитектура, шрифт и современные «готы»

Несмотря на то, что в западной Европе готы перестают существовать как народ уже в VIII веке нашей эры, их имя продолжало использоваться и после этого. Так, изобретенный в XII веке смелый архитектурный стиль, с изящными стрельчатыми арками и причудливыми остроконечными шпилями, столь радикально отличавшийся от предшествовавшей ему романской архитектуры, был назван «готическим» — и это несмотря на то, что этнические готы не имели к его созданию ни малейшего отношения. Этот же «варварский» готический стиль властвовал тогда и в скульптуре, и в живописи, и в поэзии, и даже в книжной миниатюре: особый угловатый шрифт, которым написаны практически все позднесредневековые рукописи, также называется «готическим». В Германии этот шрифт использовался в книгопечатании вплоть до окончания Второй мировой войны. Наконец, уже в наши с вами дни мы стали свидетелями рождения новой молодежной субкультуры, также использующей этноним «готы» в своих целях. Именно так, «готами», называют себя позвякивающие увесистыми цепями и одетые во все черное поклонники мрачной «готической» музыки, разновидности тяжелого металлического рока.

Гибель европейских готов

Готы перестали существовать как этнос достаточно рано. Проживавшие в Италии остроготы (остготы) были практически полностью ассимилированы местным населением после кровопролитных войн с византийским полководцем Велизарием (535-554). То же самое случилось и с жившими в Испании визиготами (вестготами / везеготами) после арабского вторжения 711 года. По некоторым предположениям, испанская область Каталония — где сегодня играет в футбол знаменитая «Барселона» — несет в своем название отголосок исторического смешения в этом регионе в средневековое время готов и алан (т.е. «Готалания»).

Загадка крымских готов

И лишь в Крыму готы продолжали существовать как отдельный народ как минимум до XVI, а может быть, и даже до XVII-XVIII веков. Проникшие в Крым в III веке н.э. готские племена оседают преимущественно в юго-западном Крыму и, приняв христианскую веру византийского образца, начинают смешиваться с местным аланским населением, одновременно перенимая язык и культуру греков-византийцев. Данные археологии свидетельствуют о том, что в VI-VII веках крымско-готские женщины носили типичный германский костюм, в состав которого входили драгоценные застежки-фибулы, серьги, браслеты и удивительные по своей красоте массивные пряжки с изображением головы орла (т.н. «орлиноголовые»). Из-за смешения с аланами (предками современных осетин), средневековые путешественники и современные ученые называют крымских готов «готаланами» или даже «аланоготами». После вторжения в Крым татар в XIII веке некоторая часть готов в дополнение к греческому начинает также использовать татарский. Даже во второй половине XVI века (а по некоторым данным вплоть до конца XVIII) готское население Крыма продолжало использовать в качестве языка домашнего общения родной германский диалект. Этот уникальный диалект является хронологически самым поздним реликтом восточногерманских языков, на которых говорили европейские готы. В 1475 году в Крым вторгаются новые завоеватели — турки-османы. После этого грецизированное готское население начинает культурно (а, возможно этнически и религиозно) «татаризироваться» и утрачивать свою готскую идентичность. Тем не менее, даже в XIX веке некоторые этнографы и историки считали потомками готов голубоглазое и светловолосое население греческих деревень Мариуполя и горного Крыма. В годы Второй Мировой войны «готскую тему» пытались использовать нацистские идеологи, вынашивавшие замыслы переименования Крыма в «Готенланд» и заселения полуострова этническими германцами.

Последние готы

Так куда же исчезли крымские готы? Ученые XIX века часто задавались вопросом о том, что же, собственно говоря, стало с целым народом, который подавал признаки жизни, по некоторым сообщениям, еще в конце XVIII века. Исследователи совершенно справедливо указывали на то, что поиски потомков готов следовало бы начать с исследования нескольких этнических групп, с которыми те предположительно смешивались и вступали в браки. Из этих групп обычно выделялись говорившие на греческом христиане таты и урумы, переселенные из Крыма в Приазовье в 1778 году, а также южнобережные и горские татары Крыма, говорившие на крымскотатарском. Действительно, и у тех и у других часто можно встретить индивидуумов со светлыми или рыжими волосами, бледной кожей и голубыми глазами. Так что, увидев на рынке в Бахчисарае улыбчивого голубоглазого татарина, знайте — перед вами, быть может, потомок древней нации, чьи воинственные предки некогда начали Великое переселение народов…