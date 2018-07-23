Ещё
В Крыму заработала телекомпания «Таврида»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму заработала телекомпания «Таврида» 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе торжественно открыли ГТРК «Таврида» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев первыми посетили новый телеканал и оценили его техническое оснащение. После экскурсии по зданию был дан официальный старт работы СМИ. При этом директор ГТРК «Таврида» Николай Долгачев пригласил почетных гостей на просмотр первого прямого эфира телекомпании.
В студии ГТРК «Таврида»
"Наши крымские журналисты, уверен, только рады тому, что открывается корпункт. Работаем вместе, в одной «лодке» находимся. Все должны знать, как развивается российский Крым. Он должен быть витриной нашего российского государства", — сказал Аксенов.
В то же время Добродеев пообещал, что крымский корпункт ВГТРК будет расширяться. «Крым окончательно вернулся на нашу российскую информационную площадку — полноправно, мощно. Это последний регион России, в котором появилась наша компания… Подавляющее большинство сотрудников — это крымские журналисты и мы будем только расширяться. Это важно с точки зрения рабочих мест», — отметил он.
В студии ГТРК «Таврида»
ВГТРК является крупнейшим российским государственным медиахолдингом. На данный момент в состав корпорации входят телеканалы «Россия 1», «Россия 2», «Россия Культура», «Россия 24», «РТР-Планета», более 80 региональных телекомпаний, а также радиостанции «Маяк», "Вести ФМ", «Радио России», «Радио Культура» и ряд интернет-проектов.
РИА Новости Крым: последние новости
Китайский бизнесмен увезет из Крыма на родину 100 тысяч бутылок вина Узнай, кто твой сосед: национальная мозаика Крыма В Ливадии восстановят церковь в память о царской семье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога183
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину70
Дачники будут жить по новым правилам134
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет16
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор366
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение