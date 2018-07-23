В Крыму заработала телекомпания «Таврида»

Глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев первыми посетили новый телеканал и оценили его техническое оснащение. После экскурсии по зданию был дан официальный старт работы СМИ. При этом директор ГТРК «Таврида» Николай Долгачев пригласил почетных гостей на просмотр первого прямого эфира телекомпании.

В студии ГТРК «Таврида»

"Наши крымские журналисты, уверен, только рады тому, что открывается корпункт. Работаем вместе, в одной «лодке» находимся. Все должны знать, как развивается российский Крым. Он должен быть витриной нашего российского государства ", — сказал Аксенов.

В то же время Добродеев пообещал, что крымский корпункт ВГТРК будет расширяться. «Крым окончательно вернулся на нашу российскую информационную площадку — полноправно, мощно. Это последний регион России, в котором появилась наша компания… Подавляющее большинство сотрудников — это крымские журналисты и мы будем только расширяться. Это важно с точки зрения рабочих мест», — отметил он.

В студии ГТРК «Таврида»