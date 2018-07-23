В Крыму заработала телекомпания «Таврида» 

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. В Симферополе торжественно открыли ГТРК «Таврида» — филиал Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Глава Крыма Сергей Аксенов и гендиректор ВГТРК Олег Добродеев первыми посетили новый телеканал и оценили его техническое оснащение. После экскурсии по зданию был дан официальный старт работы СМИ. При этом директор ГТРК «Таврида» Николай Долгачев пригласил почетных гостей на просмотр первого прямого эфира телекомпании.
В студии ГТРК «Таврида»
"Наши крымские журналисты, уверен, только рады тому, что открывается корпункт. Работаем вместе, в одной «лодке» находимся. Все должны знать, как развивается российский Крым. Он должен быть витриной нашего российского государства", — сказал Аксенов.
В то же время Добродеев пообещал, что крымский корпункт ВГТРК будет расширяться. «Крым окончательно вернулся на нашу российскую информационную площадку — полноправно, мощно. Это последний регион России, в котором появилась наша компания… Подавляющее большинство сотрудников — это крымские журналисты и мы будем только расширяться. Это важно с точки зрения рабочих мест», — отметил он.
В студии ГТРК «Таврида»
ВГТРК является крупнейшим российским государственным медиахолдингом. На данный момент в состав корпорации входят телеканалы «Россия 1», «Россия 2», «Россия Культура», «Россия 24», «РТР-Планета», более 80 региональных телекомпаний, а также радиостанции «Маяк», "Вести ФМ", «Радио России», «Радио Культура» и ряд интернет-проектов.