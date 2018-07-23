Китайский бизнесмен увезет из Крыма на родину 100 тысяч бутылок вина

СИМФЕРОПОЛЬ , 23 июн — РИА Новости . В Крым с деловым визитом прибыл председатель Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР Лу Фей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.

По его словам, Лу Фей интересует импорт крымского вина и возможность крупных инвестиций в производство подсолнечного масла. В понедельник высокий гость из Китая посетил два крымских винодельческих предприятия и продегустировал их продукцию.

"На обоих предприятиях представители китайской делегации получили интересные предложения и по цене, и по линейке винной продукции, — отметил Айрапетян. — По итогам этих первых встреч господин Лу Фей готов взять пробную партию крымского вина — 100 тысяч бутылок — для импорта в Китай".

Ростовской области и Он также отметил, что китайские бизнесмены, планируя поставки вин в свою страну, в первую очередь рассматривали предложения Краснодарского края Грузии . Тем не менее, в итоге все-таки предпочли посетить Крым.

"Визит гостя такого высокого статуса: председателя Китайско-Российского центра по культурному обмену провинции Сычуань, — для нас — это прорыв в отношениях с китайской стороной", — отмечают крымские общественники.

В каком объеме провинция Китая будет импортировать крымское вино, пока не уточняется. По мнению Лу Фея, для начала необходимо изучить мнение потребителей о крымском предложении в целом. А также сформировать культуру потребления вина.

"В Китае на рынке много предложений вина, но до сих пор главной заботой бизнеса было: лишь бы привезти и продать", — отметил председатель Китайско-Российского центра по культурному обмену Тяньфу. Однако он полагает, что Крым и его популярность может стать своеобразным маркетинговым ходом для привлечения внимания китайского потребителя к винам полуострова.

Кроме того, китайский бизнес интересует и возможность инвестиций в сельское хозяйство Крыма. Предприниматели КНР рассматривают перспективу строительства в Раздольненском районе маслоперерабатывающего завода. Объем вложений в этот проект может составить около 300 миллионов рублей.