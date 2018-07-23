Ещё
Китайский бизнесмен увезет из Крыма на родину 100 тысяч бутылок вина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский бизнесмен увезет из Крыма на родину 100 тысяч бутылок вина 

РИА Новости Крым 2 часа назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. В Крым с деловым визитом прибыл председатель Китайско-Российского центра по филантропии и культурному обмену Тяньфу (провинция Сычуань) КНР Лу Фей. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» Юрий Айрапетян.
По его словам, Лу Фей интересует импорт крымского вина и возможность крупных инвестиций в производство подсолнечного масла. В понедельник высокий гость из Китая посетил два крымских винодельческих предприятия и продегустировал их продукцию.
"На обоих предприятиях представители китайской делегации получили интересные предложения и по цене, и по линейке винной продукции, — отметил Айрапетян. — По итогам этих первых встреч господин Лу Фей готов взять пробную партию крымского вина — 100 тысяч бутылок — для импорта в Китай".
Он также отметил, что китайские бизнесмены, планируя поставки вин в свою страну, в первую очередь рассматривали предложения Краснодарского края, Ростовской области и Грузии. Тем не менее, в итоге все-таки предпочли посетить Крым.
"Визит гостя такого высокого статуса: председателя Китайско-Российского центра по культурному обмену провинции Сычуань, — для нас — это прорыв в отношениях с китайской стороной", — отмечают крымские общественники.
В каком объеме провинция Китая будет импортировать крымское вино, пока не уточняется. По мнению Лу Фея, для начала необходимо изучить мнение потребителей о крымском предложении в целом. А также сформировать культуру потребления вина.
"В Китае на рынке много предложений вина, но до сих пор главной заботой бизнеса было: лишь бы привезти и продать", — отметил председатель Китайско-Российского центра по культурному обмену Тяньфу. Однако он полагает, что Крым и его популярность может стать своеобразным маркетинговым ходом для привлечения внимания китайского потребителя к винам полуострова.
Кроме того, китайский бизнес интересует и возможность инвестиций в сельское хозяйство Крыма. Предприниматели КНР рассматривают перспективу строительства в Раздольненском районе маслоперерабатывающего завода. Объем вложений в этот проект может составить около 300 миллионов рублей.
РИА Новости Крым: последние новости
В Крыму заработала телекомпания "Таврида" Узнай, кто твой сосед: национальная мозаика Крыма В Ливадии восстановят церковь в память о царской семье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне взбунтовались из-за нового налога178
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину69
Дачники будут жить по новым правилам133
Героине главного секс-скандала девяностых 45 лет16
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор364
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
21:19
Россияне взбунтовались из-за нового налога
Личный счет
00:36
Студентка напала на хулигана с пистолетом
Происшествия Криминал
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:53
На Западе оценили возможности «Ясеня»
Армия Оружие
00:44
Все клиенты «Натали Турс» вернулись домой
Общество Компании
00:39
В Сети посмеялись над Собчак после нелепой рекламы
Шоу-бизнес Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение