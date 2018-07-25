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Железнодорожный мост в Крым построят к лету 2019 года
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Железнодорожный мост в Крым построят к лету 2019 года 

Российская Газета 20 минут назад
Фото: Российская Газета
Мостовую часть железнодорожного Крымского моста полностью построят до конца весны 2019 года, а монтаж путей завершится к концу лета 2019 года. После чего начнется обустройство железной дороги, а поезда пойдут по мосту в декабре 2019 года. Об этом заявлено во время рабочей поездки министра транспорта России Евгения Дитриха в Крым и Тамань.
По словам Дитриха, железнодорожная инфраструктура, соединяющая Крым и Тамань, полуострова, строится по графику. Осенью 2019 года все объекты железной дороги — сам мост и подходы к нему — будут готовы почти на 100 процентов.
— Это позволит «Крымской железной дороге» вплотную заняться подготовкой к запуску движения поездов, как и запланировано графиками, в декабре 2019 года, — отметил Дитрих.
Пока 40-километровый участок, соединяющий мост со станцией Вышестеблиевская, готов на 80 процентов. Уже до конца 2018 года он позволит запустить хозяйственные поезда до Крымского моста. В 2019 году планируется ввод подхода во временную эксплуатацию и запуск рабочего движения поездов.
Готовность основных объектов 18-километрового железнодорожного подхода с крымской стороны — от 15 до 90 процентов.
Как ранее сообщала «РГ», с таманского берега поезд-рельсоукладочик уже начал монтаж рельсошпальной решетки к к Керчи. Тем временем основные конструктивы железнодорожной части моста готовы более чем на 80 процентов: установлены 293 из 307 опор, собрано 105 из 160 тысяч металлических пролетов. По них-то и укладыаются 25-стальные рельсы, которые затем сваривают в 440-метровые плети.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что при нынешних высоких темпах работ весьма вероятно досрочное открытие железнодорожной части Крымского моста уже летом 2019 года.
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