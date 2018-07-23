Ещё
К осенним посадкам деревьев готовятся в «Лосином острове»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К осенним посадкам деревьев готовятся в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
К работам по подготовке почвы на площади более 50 га приступили сотрудники национального парка.
В Алексеевском лесопарке национального парка «Лосиный остров» в середине июля приступили к работам по подготовке почвы для посадки лесных культур в осенний период 2018 года. Общая площадь работ составила свыше 50 га, сообщили представители «Лосиного острова».
Обработка почвы, по словам специалистов, производится для улучшения физических свойств, водного и воздушного режимов. Также подготовительные работы устраняют вредное влияние сорной растительности на древесные растения, улучшают условия азотного, минерального и водного питания культур.
Подготовка почвы является важным этапом, от которого зависит результат проведения лесовосстановительных работ.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Этап квеста «Настройся на эковолну» состоялся в «Лосином острове» Около 100 человек возложили цветы к подножию памятника маршалу Рокоссовскому Встреча главы управы района Богородское с жителями состоится 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам135
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор232
Украина приготовилась перехватывать российские корабли106
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России82
Названа дата «смерти» Интернета14
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение