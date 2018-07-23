К осенним посадкам деревьев готовятся в «Лосином острове»

К работам по подготовке почвы на площади более 50 га приступили сотрудники национального парка.

В Алексеевском лесопарке национального парка «Лосиный остров» в середине июля приступили к работам по подготовке почвы для посадки лесных культур в осенний период 2018 года. Общая площадь работ составила свыше 50 га, сообщили представители «Лосиного острова».

Обработка почвы, по словам специалистов, производится для улучшения физических свойств, водного и воздушного режимов. Также подготовительные работы устраняют вредное влияние сорной растительности на древесные растения, улучшают условия азотного, минерального и водного питания культур.

Подготовка почвы является важным этапом, от которого зависит результат проведения лесовосстановительных работ.