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Крымские отели ополчились на Booking
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Крымские отели ополчились на Booking 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Крупнейший отель полуострова забит до отказа. За крымским солнцем и морем буквально выстраиваются в очередь. Старожилы вспоминают советские годы, когда в местные гостиницы было просто не пробиться. Вместо ведомственных санаториев теперь пятизвездочные СПА-отели, но очередь, похоже, не меньше, передает "ТВ Центр".
К санкциям крупнейшего в мире онлайн-ресурса в Крыму были готовы. Еще полгода назад Booking странным образом наказал местные отели. Чтобы забронировать номер, нужно обязательно выбрать деловую, а не туристическую цель поездки. Теперь отключили еще комментарии и отзывы.
"Booking проиграет больше от этого? Сто процентов потеряет. Иначе они бы остановили совсем продажи", — отметил генеральный менеджер отеля Самвэл Саруханян.
С каждого бронирования владельцы сайта получают почти 20 процентов от стоимости жилья. По официальным данным, в этом году через Booking было подано больше ста тысяч заявок в Крыму. Избавиться от такого известного конкурента рады многие.
Посредников между туристами и отельерами всегда хватает. Владельцу небольшого отеля в Алуште они вообще не нужны. Девять номеров его гостиницы и так всегда заняты. Сарафанное радио — лучше всяких сервисов. И, главное, проценты платить не надо.
На Booking — 23 тысячи объектов размещения из Крыма. Их по-прежнему можно забронировать с помощью онлайн-сервиса. Однако крупные отельеры полуострова, похоже, не на шутку обиделись. Они собираются отказаться от услуг сайта и создать свой собственный крымский ресурс.
Борис Максудов, «ТВ Центр», Крым.
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