Волонтеры приступили к очистке острова Вилькицкого в Карском море

Казахстана, Киргизии и МОСКВА , 23 июля. / ТАСС /. /ТАСС/. Волонтеры из России Израиля приступили к сбору металлолома на необитаемом острове Вилькицкого, который расположен на востоке Карского моря. В ходе экологической экспедиции также планируется провести научные исследования, сообщил в понедельник ТАСС руководитель общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Алексей Рудковский.

"Группа добровольцев приступила к работе. На сегодняшний момент вокруг острова еще довольно много льда, медведей вокруг нет, поэтому волонтеры могут начать работу. Помимо основной задачи — сбора металлолома, им нужно подготовить участки для его складирования и хранения. Также в планах — визуальный осмотр острова и ряд различных научных исследований", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что всего на территорию острова поочередно высадятся две группы — 30 человек. «Первый этап продлится до 28 июля, второй пройдет с 27 июля по 11 августа. Отбор прошли представители России, в том числе организации „Зеленая Арктика“, Казахстана, Киргизии и Израиля», — уточнил Рудковский.

Перед поездкой с волонтерами в Салехарде встретился врио губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов, он отметил, что острова Вилькицкого и Белый необходимо развивать как базы для проведения дальнейших исследований.

"На их территорию должны приезжать ученые, вести мониторинг климата, заниматься наблюдениями за дикими животными и птицами, например, на Белый такие экспедиции уже организуются на постоянной основе, там действует научный стационар и современная метеостанция. Очень важно, что все эти работы не идут вразрез с мнением коренных жителей — на территории острова расположены священные для них места. На острове Вилькицкого тоже планируется организовать базу для научных исследований, когда уборка будет завершена", — приводит пресс-служба правительства ЯНАО слова Артюхова.

Генеральная уборка островов в ЯНАО

Производственный мусор скопился в ЯНАО, в том числе на островах, после первой волны интенсивного освоения Ямала, которая пришлась на 1960-1970-е годы. Тогда при разработке месторождений углеводородного сырья экологические стандарты промышленной деятельности были менее строгими, в итоге образовалось большое количество так называемых объектов накопленного ущерба.

Чили, В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которую начали в 2012 году. За четыре года очистили более 52 га земли, собрали около 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли около 150 волонтеров из 18 регионов РФ, экологи из Китая Германии и Израиля.

Остров Вилькицкого является необитаемым, расположен на востоке Карского моря, между Обской губой и Енисейским заливом. Относится к территории ЯНАО. Его ширина около 9 километров, длина — примерно 18 километров. В 2017 году добровольцы очистили на острове район полярной метеостанции, собрали 300 металлических бочек, подготовили место для проживания следующих экспедиций, провели аэрофотографирование.