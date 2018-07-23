Лучшее за день. 22 июля

Какой Игорь Иванович управлял слушателями «Острова 10-21», как определить «Новичок» и каков теперь рекордный оптический микроскоп, расскажет наш ночной дайджест.

Обычно метаматериалы рассматривают как «шапку-невидимку», но в этот раз они пригодились для солнечных батарей.

Новый способ определить, был ли «Новичок» или нет, придумали в России

Оптический микроскоп с разрешением в четыре нанометра? Это возможно!

Где только не применяют золотые наночастицы: и геном с их помощью редактируют, и окраску стекла меняют. Дошел черед и до водородной энергетики.

С 10 по 21 июля на острове Русский проходит ускоренная образовательная программа «Остров 10-21», на которую приехали более тысячи человек со всей страны. Что там делал нобелевский лауреат Константин Новоселов , какой Игорь Иванович прокладывал пути для всех участников и как они выжили, читайте в репортаже Indicator.Ru.

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