Лучшее за день. 22 июля 

Какой Игорь Иванович управлял слушателями «Острова 10-21», как определить «Новичок» и каков теперь рекордный оптический микроскоп, расскажет наш ночной дайджест.
Обычно метаматериалы рассматривают как «шапку-невидимку», но в этот раз они пригодились для солнечных батарей.
Новый способ определить, был ли «Новичок» или нет, придумали в России.
Оптический микроскоп с разрешением в четыре нанометра? Это возможно!
Где только не применяют золотые наночастицы: и геном с их помощью редактируют, и окраску стекла меняют. Дошел черед и до водородной энергетики.
С 10 по 21 июля на острове Русский проходит ускоренная образовательная программа «Остров 10-21», на которую приехали более тысячи человек со всей страны. Что там делал нобелевский лауреат Константин Новоселов, какой Игорь Иванович прокладывал пути для всех участников и как они выжили, читайте в репортаже Indicator.Ru.
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