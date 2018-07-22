Что на самом деле означают топонимы Крыма

Крым — один из богатейших российских регионов с точки зрения истории и культуры. В свое время здесь жили древние греки, византийцы, монголы, татары и другие народы. Непростая судьба полуострова нашла свое отражение в топонимике — географических названиях Крыма.

Тюркские топонимы

Значительная часть топонимов полуострова имеет тюркские корни, что неудивительно — в XIII веке он был завоеван войсками Батыя, немалую часть войска которого составляли тюрки, а в середине XV века на полуострове возникло Крымское ханство.

Большинство исследователей сходятся во мнении, что тюркское происхождение имеет и само название полуострова. Предположительно, оно произошло от города Къырым, ставшим резиденцией наместника после прихода сюда монголов.

А вот как появилось это название точно не известно. Есть несколько версий: произошло от древнетюркского «кырым», что означает защиту или оборону, или от искаженного древнего названия региона — Киммерия.

Неизменной столицей Крымского ханства был город Бахчисарай . Слово «сарай» имеет персидские корни и означает вовсе не постройку для хозяйственных нужд, а роскошный дворец. «Бахча» же переводится как «сад». Таким образом, Бахчисарай дословно — садовый дворец, или дворец с садами.

Сидевшие в своем бахчисарайском дворце ханы были сильно зависимы от Османской империи. Неудивительно, что в Крыму остались и турецкие топонимы. Один из них — Балаклава. Название происходит от слова «балык» (рыба), суффикса «ла», делающего слово прилагательным (рыбный) и окончание «ав» — охота. Таким образом, Балаклава — место для рыбной ловли.

На севере полуострова тюркские племена обосновались в XVI веке. Одна из их деревень, ставшая впоследствии городом, получила название Джанкой. «Джан» в переводе с крымскотатарского означает душа, тогда как «кой» — деревня. А раз так, то Джанкой — душевная деревня.

Многим туристам известен город Коктебель . Его причудливое название, по одной из версий, переводится с языка крымских татар как «край голубых холмов».

В свою очередь, Судак получил свое имя от слов, отражающих характер местности: «сув» — вода и «даг» — гора. Судак — гора у воды. А Перекоп, находящийся у одноименного перешейка, происходит от слов «ор» — ров и «капи» — дверь, ворота. Иными словами, — ворота на рву.

Тюркское происхождение имеют и ряд природных достопримечательностей Крыма. Так, гора Аю-Даг в переводе с крымскотатарского означает «медвежья гора» ("аюв" — медведь, ""даг" — гора"). А мыс Казантип — «дно котла».

Греческие топонимы

Колонисты Эллады проникли на полуостров примерно в V веке до нашей эры. Они начали основывать небольшие города-государства.

Одним из них был Херсонес. Свое название город получил от древнегреческого «херсонас», что означает полуостров. В свою очередь, Ялта происходит от древнегреческого «ялос» — берег.

Неподалеку от Ялты находится поселок Симеиз . В дословном переводе с древнегреческого это «знак», «признак». Такое название поселок получил из-за того, что издревле служил ориентиром для моряков.

Навигационная функция в древние времена была и у города Форос , расположенного на мысе Сарыч. Ученые полагают, что скорее всего название происходит от греческого и означает маяк. Жившие здесь эллины использовали мыс как площадку для навигации для идущих к полуострову кораблей.

Из греческого многие ученые выводят и название поселка на южном берегу Гаспра. Одни ссылаются на слово «Аспро» — белая", другие — на «гаспыря», означающее лебежий пух.

Греческие корни, а, вернее, византийские, имеет и название города Алушта . В VI ромеи основали здесь крепость Алустон. Ученые до сих пор бьются над разгадкой этого топонима. Алустон якобы означал «немытый», что весьма странно для прибрежного места.

Готские и латинские топонимы

Ряд европейских ученых склонны выводить название Алушта из языка готов — одного из древнегерманских племен, появившихся в Крыму примерно в 250 году нашей эры. В переводе с готского «алиста» — ольховый. Стоит отметить, что поблизости от города действительно можно встретить заросли ольхи.

Готские корни кроются и в имени поселка Гурзуф . «Гор дзакхь» — горная долина. Также есть мнение, что слово Гурзуф имеет латинское происхождение, которое ему дали появившиеся в Крыму в XIV веке генуэзцы. Якобы название произошло от латинского «Урсус» — медведь, по расположенной рядом горе Аю-Даг.

По царскому велению

Новый этап в жизни полуострова начался после его присоединения к России в 1783 году. Императрица Екатерина II, в то время увлеченная идеей воссоздания Византийской империи, решила дать некоторым городам полуострова греческие названия. Для образования топонимов использовалось окончание «поль», произошедшее от греческого «полис» — город.

Одним из новообразованных населенных пунктов стала нынешняя столица Республики Крым Симферополь . Окончание «поль» императрица присоединила к слову «симферос» — польза. Таким образом, Симферополь — город пользы.

Греческое название Екатерина дала и главной базе Черноморского флота — Севастополю . С греческого слово «себастос» ("севас") переводится как великий, достойный поклонения. Это производное от римского слова августейший, то есть императорский. Получается, что Севастополь можно перевести в том числе как императорский город.