В экспозиции музея города Балаклава (Крым) представлен перстень, принадлежавший турецкому воину, который принимал участие в Крымской войне (1853-1856) между Османской и Российской империями.
Работник музея, побеседовавший с «Медья гюнлюю» (Medya Günlüğü) и пожелавший остаться неизвестным, рассказал историю этого перстня: «Насколько мы знаем, уроженка столицы Крыма Симферополь (Акмесджит), русская по национальности, вышла замуж за турецкого гражданина, и молодожены поселились в Турции. Однажды муж рассказал о старинном перстне, который остался ему в наследство от старших родственников. В свое время этот перстень принадлежал турецкому воину, принимавшему участие в Крымской войне». В дальнейшем турецкий гражданин по просьбе своей русской жены подарил этот изготовленный в 1834 году перстень музею города Балаклава.
Kırım'daki Türk yüzüğü https://t.co/agjuXlbLK1 via @mgunlugu
— Medya Günlüğü (@mgunlugu) 19 июля 2018 г.
«Я обычный служащий, я не хочу обсуждать политические темы, но мы должны извлечь уроки из спровоцированной Западом Крымской войны, — говорит сотрудник музея. — Пусть Россия и Турция никогда не воюют».
Крымская война, начавшаяся после того, как Россия выдвинула неприемлемые для Османской империи требования, завершилась поражением русских благодаря поддержке, оказанной османам Великобританией и Францией.