«Хазария»: какие территории так называли в позднее средневековье

Хазарское присутствие в Крыму практически сходит на нет уже к концу IХ века н.э. ; приблизительно столетие спустя, в конце Х века, распадается и сама Хазарская империя. В источниках XI–XIII веков, дошедших до нас, содержится всего несколько достаточно фрагментарных и не слишком достоверных свидетельств о хазарах. Несмотря на то, что после Х–ХI веков вряд ли возможно проследить дальнейшее существование хазар как отдельного этноса и Хазарии как государственного образования, многие авторы, по какой-то загадочной инерционности исторического мышления, продолжали называть Крым и Северное Причерноморье «Хазарией» в средневековое и даже в раннее новое время, т.е. уже значительно позднее распада Хазарской империи. Давайте рассмотрим, что же именно называлось «Хазарией» в XII-XVII веках.

Хазарское присутствие в Крыму

Как известно, в Крыму тюрки-хазары появились в конце VII — начале VIII веков н.э. Хазарские войска проникли в Таврику, скорее всего, через восточный Крым. О том, как именно выглядело военное и административное присутствие хазар в Крыму, по сей день до конца неясно. Классические исследователи ХIХ века, как правило, писали о Крыме как о неотъемлемой части Хазарского каганата с конца VII до второй половины Х века. Последние исследования, тем не менее, достаточно четко показывают, что в XIX веке степень влияния хазар на судьбы средневековой Таврики была значительно преувеличена — во многом вследствие недостаточной исследованности этой проблемы с археологической точки зрения. Хазары, безусловно, были важной военной силой на территории Крыма (особенно в его восточной части), однако, это, тем не менее, совершенно не значит, что им принадлежал весь полуостров. По мнению современных исследователей, вскоре после хазарского вторжения в Крым, с начала VIII века и где-то до начала 40-х годов IХ века, в Крыму складывается система византийско-хазарского кондоминиума (двоевластия).

На практике этот военно-политический византийско-хазарский союз выглядел следующим образом. В ряде византийских городов Таврики находились представители хазарской власти (например, наместник-тудун) и хазарские гарнизоны. Тем не менее, наиболее важные приморские центры (Боспор, Херсон , Сугдея / Судак ) продолжали сохранять самоуправление, провизантийскую политическую и торгово-экономическую ориентацию, в то время как горные области Крымской Готии со столицей в Доросе-Мангупе — свой «союзный» статус по отношению к Византии.

Что называли «Хазарией» эпоху позднего средневековья

В источниках XII-XV веков можно наблюдать две тенденции. Одни географы использовали этот топоним в «узком» значении, называя так Крымский полуостров или, еще ýже, его восточную часть в районе генуэзской колонии Каффы (современная Феодосия). Другие использовали топоним «Газария / Хазария» в широком смысле, именуя так не только Крым, но и все владения Золотой Орды как в Крыму, так и за его пределами. Фламандец Вильгельм де Рубрук (1253–1255), к примеру, упомянул, что итальянцы называли Крым Gasaria, в то время как греки именовали его Cassaria или Caesaria. Этим топонимом пользовались также и более поздние путешественники. Венецианец Иосафат Барбаро, посетивший Крым в последней четверти XV века, называл восточный Крым l’insula de Capha (итал. «Каффинский остров»), указывая при этом, что ранее этот регион назывался la Gazaria. Таким образом, Барбаро, видимо, соотносил с термином Газария лишь восточную, неготскую часть Крыма. Топоним Gasaria (Gazaria) достаточно часто употреблялся и другими итальянцами. В итальянских делопроизводственных документах XIV–XV веков термином imperia Gazaria («империя Газария») обозначали не только Крым, но и золотоордынские степи в целом.

Что называли «Газарией» евреи, армяне и византийцы

Термин «Хазария» применительно к Крыму и его окрестностям употреблялся и еврейскими авторами. Именно так, эрец Козария (древнеевр. «страна Хазария»), называл на иврите Таврику и ее окрестности знаменитый еврейский путешественник рав Петахия из Регенсбурга (вторая половина XII века). Армянские средневековые источники также зачастую использовали топоним «Газария». Более того, вследствие все той же инерционности мышления, они именовали Крым «страной / миром Гуннов и Газаров». Гуннов, по всей видимости, армянские авторы считали идентичными с хазарами.

Топоним «Хазария» использовали также и византийцы. Так, к примеру, в Трапезундском гороскопе 1336 года понятие хорас тес Хазариас (греч. «земля хазар») использовалось в широком смысле и обозначало земли Крыма и золотоордынские степи. Еще более интересно прозвище Хазарос, зафиксированное в одном из документов второй половины XIII веке. В данном контексте, через три века после распада Хазарского государства, это прозвище значило «крымчанин» и могло принадлежать как тюрку, так и греку, выходцу из Крыма или Северного Причерноморья. В данном случае это прозвище носило не этнический, а географический смысл и обозначало выходцев из позднесредневековой «Хазарии» в широком смысле этого топонима. Иеромонах Матфей посетил в 1395 г. «землю Хазарии», под которой также следует понимать Крымский полуостров и его окрестности. Алексей, князь Крымской Готии и Феодоро в южном и юго-западном Крыму, именовался в середине XV века ни много ни мало «князем всей Хазарии» — и это если учесть, что даже в узком понимании этого термина он никак не мог владеть территорией восточного Крыма, принадлежавшей в то время генуэзцам.

В XVI и XVII веках

Несмотря на то что обитатели этого региона хронологически все дальше удалялись от «настоящей» раннесредневековой Хазарии, мы встречаем этот топоним в работах авторов раннего нового времени, даже в XVI и XVII веках! К примеру, географ Мариус Нигер во второй половине XVI века полагал, что Крым подразделялся на две части: Готия, находящаяся на юге, и Газария, расположенная на севере. Мартин Броневский, польский посол в Крыму (ок. 1578 года), сообщил, что местные варвары (крымские татары?) называют Таврику Гадзария. Еврейский автор из Праги , Гершон бен Элиэзер Галеви, в XVII веке называл «Хазарией» окрестности Крыма.

«Хазарское море» в дорожных заметках Эвлии Челеби

Наконец, турецкий путешественник Эвлия Челеби (вторая половина XVII века) вывел этот топоним за пределы Крыма: «Хазарским морем» он называл Каспийское море. Путешественник записал любопытное сообщение о проживавшей там гигантской рыбе:

«Эта рыба водится только в Хазарском море, и рыбаки называют ее чудовищем со слоновьими ушами. Все рыбы ее боятся. И поистине, у других морских берегов не найти [существа] с подобными туловищем и кожей, как у этого, которое лежало на берегу Каспийского моря. Кожа его не имеет никакого сходства с кожей морских животных. Сами эти существа — то четырехугольные, то пятиугольные, то круглые, как дубинка, а хвост узкий».

Что имел в виду знаменитый путешественник, остается только догадываться. По некоторым предположениям, он описал водившуюся в Каспийском море белугу, которая и впрямь достигала крупных размеров и веса до полутора тонн.

Итак, в течение нескольких столетий после распада Хазарского каганата Крым и — шире — его окрестности и даже, порой, вся Золотая Орда по инерции ассоциировались с Хазарией и хазарами и именовались соответственно. В узком значении этого слова «Хазарией» именовался Крымский полуостров, а прозвище «хазарин» использовалось в значении «крымчанин, житель Крыма». В широком смысле Хазарией назывались обширные территории Крыма, современной южной Украины и даже все золотоордынские владения. В позднесредневековое время топонимом «Хазария» пользовались итальянцы, византийцы, армяне и — реже — евреи. После османского завоевания Крыма в 1475 года топоним «Хазария» употреблялся крайне редко. Последнее использование этого топонима в причерноморском контексте, по имеющимся в нашем распоряжении сведениям, встречается в труде рава Гершона бен Элиэзера в первой половине XVII века. Эвлия Челеби называл «Хазарским морем» Каспий.