Десять самых знаменитых правителей в истории Крыма

Разные народы населяли в свой время Крымский полуостров, разные правители — от древнегреческих архонтов до российских губернаторов — оставили там свой след.

Перисад I Греческие колонии по обоим берегам Боспора Киммерийского — Керченского пролива — в 480 г. до н.э. создали единое государство. В нём сразу установилась монархия, хотя династии иногда менялись в результате переворотов. Династия Спартокидов правила больше трёх веков (438-109 гг. до н.э.). Самым знаменитым правителем из её числа был Перисад I (344-310). Он первым на Боспоре взял вместо титула архонта титул басилевса, то есть царя.

При Перисаде I Боспорское царство достигло наивысшего могущества. Его власть простиралась вдоль всего восточного берега Азовского моря до устья Дона включительно, достигала предгорий Кавказа, а в Крыму включала Керченский полуостров и Феодосию. Боспор выгодно торговал в греческих государствах хлебом, рыбой и другими своими продуктами.

Боспор был многонациональным государством. Спартокиды были, видимо, фракийцами по происхождению, но эллинами по языку и культуре. Кроме того, в государстве жили иранские, индоарийские, черкесские и другие племена.

Александра Македонского , жившего в это же время, греки перенимают восточный обычай обожествления царей. Перисад I стал одним из первых, кто удостоился такой чести.

Митридат VI Евпатор

Это был царь Понта (120-63 гг. до н.э.) — большого государства на восточных и северных берегах Чёрного моря. Одно время Митридат бросил вызов могуществу Рима и погиб в борьбе с ним.

В 107 году, воспользовавшись династической смутой в Боспорском царстве, Митридат присоединил его к своим владениям. В 89 году Митридат начал войну с Римом. Пользуясь повсеместным недовольством римским владычеством, ему удалось установить своё господство над всей Малой Азией. В 88 году он перенёс военные действия в Грецию , но спустя год потерпел там сокрушительное поражение от Суллы, а в 85 году заключил мир, отказавшись от всех завоеваний.

Митридат не оставил попыток создать Греческую империю. Этот самый опасный соперник Рима со времён Ганнибала должен был победить либо умереть. В 74 году началась последняя Митридатова война, в которой римляне с самого начала побеждали. Боспор стал последним прибежищем Митридата после того, как он потерял все остальные владения. В 63 году он был убит в результате заговора, во главе которого стоял его сын Фарнак.

Митридат ввёл новое летоисчисление, использовавшееся потом на монетах Боспора. Первым годом стал 296-й до н.э. по нашему счёту.

Савромат II После гибели Митридата Боспорское царство было восстановлено, но уже под протекторатом Рима. Оно распространило власть почти на весь Крым. Больше четырёх веков им правили цари из династии Аспургов. Они были сарматами по происхождению, воспринявшими в Крыму греческий язык и культуру. В конце II века н.э., когда Римская империя достигает вершины своего могущества и благополучия, пик расцвета переживает и Боспорское царство. Этот период в его истории связан с именем царя Савромата II (174-210).

Главной заслугой этого царя современники считали искоренение пиратства на Азовском и в северной части Чёрного моря. Савромат умелой дипломатией, и сохраняя дружественные отношения с Римом, добился фактической независимости Боспорского царства. Рим почти не вмешивался в его дела. Савромат II провёл денежную реформу, упорядочив хождение монеты, установив её новые стандарты и соотношение с римской системой. В памяти потомков правление Савромата II осталось последним периодом стабильности Боспорского государства перед началом долгого и окончательного заката.

Юстиниан II Этот византийский император оставил по себе недобрую память в Тавриде, хотя повод к этому дали её жители.

В 695 году император Юстиниан II, свергнутый в результате дворцового переворота, был сослан в Херсонес Таврический. Но его жители тяготились опасным ссыльным и собирались расправиться с ним. Юстиниан бежал к хазарскому кагану на Тамань. Каган даже отдал замуж за него свою сестру, но, получив требование из Константинополя, пустил к зятю подосланных убийц. Предупреждённый женой, Юстиниан сам расправился с наймитами, а затем бежал в Византию и отвоевал престол.

Снова став императором, Юстиниан решил примерно покарать жителей Херсонеса. Тем ничего не оставалось, кроме как оказать сопротивление. Первая карательная экспедиция зимой 710/711 г. закончилась провалом — буря разметала суда и потопила большинство их. А войско, присланное со второй экспедицией, взбунтовалось. Его возглавил ранее сосланный Юстинианом в Херсонес вельможа Вардан, которого жители и войско провозгласили императором. Теперь уже Юстиниану пришлось в самом Константинополе защищаться от херсонесцев, но гвардия изменила ему, и Юстиниан был зарезан в своей столице.

Епископ святой Иоанн Готский

Готы основали своё королевство в горном Крыму ещё в конце IV века. Оно просуществовало больше тысячи лет. Готы приняли христианство ещё тогда, когда оно не стало официальной религией Римской империи. В VIII веке, когда в Византии начались гонения на почитателей святых икон, Крым стал убежищем для тысяч православных.

Готы остались верными православию в тяжёлое время иконоборчества. Популярный в народе Иоанн был избран жителями в 754 году на место прежнего епископа, подписавшего постановления иконоборческого собора. Иоанн сыграл большую роль в восстановлении почитания икон, предпринятом в 787 году на VII Вселенском соборе регентшей Ириной.

Сам Иоанн в соборе не участвовал. Это время было тяжёлым для крымской Готии. Войска хазарского кагана оккупировали её. В том же 787 году там вспыхнуло восстание, и Иоанн стал его главным вдохновителем. Хазары захватили его в плен, но пощадили, посадили в тюрьму, а затем позволили уехать в Византию, где он и умер.

Память святого Иоанна Готского празднуется православной церковью 26 июня по старому стилю.

Князь Бравлин

Эта загадочная личность упомянута только в одном источнике — русском списке жития святого Стефана Сурожского, епископа города Сугдея ( Судак ), скончавшегося после 787 года. В нём Бравлин назван князем Новгородским. Однако известно, что северно-русского Новгорода в те времена не было. Поэтому большинство историков, которые признают реальность этой личности, считают, что Новгород здесь — буквальный перевод греческого названия Неаполис. Это была столица скифского царства в Крыму, существовавшая с III века до н.э.

По житию, через несколько десятилетий после смерти Стефана, Бравлин с дружиной совершил набег на Сурож и разграбил город, включая храм, где покоилось тело епископа. Когда он это совершил, то «обратилось лицо его назад», и Бравлин не мог двигаться. Устрашённый, он приказал своим воинам вернуть награбленное в церкви, но это не помогло. Явившийся ему в видении Стефан посоветовал Бравлину креститься со своей дружиной, что и произошло, и сразу вернуло князю способность ворочать шеей.

Некоторые историки, правда, считают, что Бравлин предводительствовал дружиной викингов, а Неаполь Скифский тут ни при чём.

Хаджи Гирей I Хаджи Гирей I был основателем династии крымских ханов, правивших с середины XV по конец XVIII века. Гиреи (Гераи) считали себя потомками Чингисхана от тринадцатого сына Джучи — Тука-Тимура. Тука-Тимур не получил улуса, вследствие чего его потомки были вынуждены с оружием в руках добывать себе уделы. Дед Хаджи Гирея Таш-Тимур в 1395 году провозгласил себя независимым ханом Крыма, но был изгнан оттуда Тамерланом. Сам Хаджи Гирей родился около 1397 года в Великом княжестве Литовском, в городе Лида (в нынешней Беларуси ).

В 1428 году Хаджи Гирей, используя поддержку великого литовского князя Витовта, захватил Крымский улус. Однако это стало только началом упорной борьбы с Золотой Ордой, стремившейся вернуть себе Крым. В том же году Хаджи Гирей был вынужден снова бежать в Литву . Окончательно он утвердился в Крыму только в 1441 году и правил до 1466 года.

Хаджи Гирей отстоял независимость Крымского ханства от Золотой Орды. Он вёл активную дипломатическую деятельность, поддерживая союзы с готским княжеством Феодоро, генуэзской колонией Кафа и возвышающейся Москвою . В памяти крымцев он стал образцом идеального правителя: народ прозвал его Мелеком — ангелом.

Девлет Гирей I Этот хан (1550-1577) оставил по себе самую недобрую память в России . Летом 1571 года его войска подошли к Москве и зажгли её. Поход явился одним из эпизодов длительного противостояния Девлет Гирея с Москвой.

В первые годы своего правления Девлет Гирей укрепил государство и обуздал своевольную знать. В 1555 году царь Иван IV предпринял первый поход на Крым. Девлет Гирей выступил навстречу, обошёл русское войско, создав угрозу его тылам и Москве, и вынудил русских воевод повернуть назад. В этом проявилась тактика, посредством которой Девлет Гирей долго и успешно боролся потом против русских.

В 1571 году, когда московские воеводы ждали крымцев у Коломны , Девлет Гирей прошёл через верховья Оки и внезапно появился под стенами Москвы. Сожжение столицы произвело на Ивана Грозного такое впечатление, что тот соглашался отдать Девлет Гирею Астраханское царство. Но крымский хан чувствовал себя уже настолько сильным, что требовал уже Казани и такой же дани, какую Русь платила Золотой Орде.

Однако в 1572 году князь Михаил Воротынский подстерёг крымцев у села Молоди к югу от Москвы и нанёс им сокрушительное поражение. Честолюбивым планам Девлет Гирея настал конец.

Селим Гирей I Селим Гирей оказался славен не только тем, что был трижды свергнут с престола, но всякий раз восстанавливал свою власть, но и доброй памятью о себе среди подданных.

Селим Гирей царствовал четыре раза: 1671-78, 1684-91, 1692-99, 1702-04. В тот период турецкие султаны рассматривали крымских ханов как своих губернаторов. Поэтому смещения с бахчисарайского трона происходили, как правило, бескровно для тех, кто их занимал. В первый раз Селим был снят за неудачу в составе османского войска, во второй и третий — он сам отрёкся от власти из-за невозможности выполнить требования султана о военной помощи. Всякий раз Селима возвращали на царство «по многочисленным требованиям» подданных — из-за того, что новые ханы были гораздо хуже.

Несмотря на то, что турецкие султаны не всегда были довольны Селимом, он прославился как один из выдающихся военачальников Крыма, не раз одерживавший победы над русскими и австрийскими войсками. В 1687 году он отбил нападение на Крым князя Василия Голицына . Крымцы долго хранили о нём благодарную память.

Князь Григорий Потёмкин-Таврический

Наш список не будет полным, если не упомянуть о первом русском правителе Крыма. Светлейший князь Потёмкин оставил о себе одиозную память своими «деревнями» и как любовник императрицы. Между тем, в тени осталась его блестящая административная деятельность, в том числе в недавно присоединённой Тавриде.

В 1783 году Крымское ханство было ликвидировано, Крым присоединён к Российской империи и включён в состав Екатеринославского наместничества, генерал-губернатором которого был Потёмкин. В том же году на берегу Ахтярской бухты заложен город Севастополь . В 1784 году образована Таврическая область, которую также, до смерти в 1791 году, возглавлял Потёмкин.