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Эксперт рассказал о лучших винах Крыма
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Эксперт рассказал о лучших винах Крыма 

РИА Новости Крым 6 часов назад
Фото: РИА Новости Крым
КОКТЕБЕЛЬ, 20 июл — РИА Новости Крым. За последние десятилетия Крым потерял значительное количество виноградников, а оборудование на предприятиях устарело. Несмотря на это, в регионе производятся уникальные вина, которым нет равных на российском рынке. Об этом РИА Новости Крым заявил шампанист и организатор фестиваля In Vino Veritas в Коктебеле Илья Волошин.
"Краснодарский край за последние 20 лет далеко ушел от Крыма по части оснащения производства, по количеству виноградников. Например, в 1960 году здесь (на полуострове — ред.) было 240 тыс. га виноградников, а сейчас действует только 15 тыс. га. Крыму не хватает винограда", — высказал свое мнение эксперт.
Шампанист также отметил, что многие хозяйства активно начинают высаживать виноградники по современным технологиям, обновлять производство, поэтому «уже сейчас есть, чем гордиться».
По его словам, ряд крымских предприятий производят уникальные вина, многие из которых не имеют аналогов в России. При этом специалист порекомендовал пробовать те напитки, которые изготавливаются из сортов, произрастающих только на полуострове.
"Есть вина, которые, на мой взгляд, вне конкуренции — это хересы, портвейны, мадеры. На материковой части России хозяйств с такой же длительной историей производства крепленых и десертных вин, как в Крыму, нет. К тому же мы знаем, что такое каберне, шардоне, но здесь интересно пробовать те сорта, которые растут только в Крыму: сары пандас, кокур, солдайя и, безусловно, наши уникальные шампанские «Нового света», — сказал Волошин.
По его мнению, ряд позиций крымских вин заслуживают звания лучших в России.
В пятницу в курортном поселке Коктебель стартовал винно-гастрономический фестиваль In Vino Veritas. В течение трех дней винодельческим компаниям из Крыма, Севастополя, Кубани, Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области предстоит посоревноваться за звание лучшего предприятия на винных баттлах, в которых предложат поучаствовать гостям мероприятия. Также предусмотрены мастер-классы от ведущих сомелье страны и различные развлечения.
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