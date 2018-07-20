Как в России появилась татарская аристократия

России было очень много аристократических родов, которые вели свои родословные от татарских ханов и мурз. Это не только очевидные Юсуповы и Ахаматовы, но и, например, Державины, Уваровы и Годуновы. Их предки в разное время и по совершенно разным причинам оказались в России и присягнули русским князьям или царям. Рассказываем, как это происходило.

Браки со степняками

Русские князья постоянно вступали в брак с половчанками. А половцы, как известно, — это один из народов, от которых произошли современные татары. Генетически почти все ветви Рюриковичей имели сильную примесь половецкой крови. Обратные ситуации случались гораздо реже — если знатный мужчина мог брать в жены женщину менее знатную, то дочерей было принято отдавать замуж только за равных. Кроме того, важную роль играла религия: язычникам-половцам ничего не стоило отказаться от своей веры ради политического союза, но для православных это было недопустимо.

Известен лишь один случай, когда русская княжна — овдовевшая мать Святослава Владимировича, вышла замуж за половецкого князя. Однако для этого ей пришлось бежать из дома. Половчанками были жены Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого , и многих других, более мелких князей. А в период Ига, 14 русских князей были женаты на дочерях монгольских и ордынских ханов.

Служилые татары

Еще в XII веке на Руси стали появляться первые иноземцы с Востока, которые становились «служилыми людьми». Их всех называли татарами, независимо от того, кем они были — собственно, татарами, или же кавказцами, иранцами и представителями других народов.

Большинство из этих служилых татар были представителями аристократических родов Золотой Орды, которые присягали на верность русским князьям и царям. Так, например, род российских князей Мещерских ведет свою родословную от Бахмета Усейновича, который, согласно «Бархатной книге» еще в XII веке присягнул русскому князю и стал правителем Мещерских земель на востоке Руси.

В XIII-XIV веках русским князьям присягнуло много булгарской знати, бежавшей от монгольского вторжения. В 1371 году рязанскому князю присягнули выходцы из булгарского Наровчатского княжества — предки Апраскиных, Хитровых, Булгаковых, Голицыных, Измайловых, Татищевых. В XIV веке к московскому хану Ивану Калите «отъезжают» ордынские аристократы, ставшие предками Годуновых. Аксаковых, Адашаевых, Тенишевых и еще нескольких в будущем дворянских фамилий. Много татарских мурз присягнули и Дмитрию Донскому после Куликовской битвы; так появились Загряжские, Мансуровы, Мосоловы.

Но гораздо больше татар в России стало с покорением Казанского и Астраханского княжеств. Иван Грозный сохранил благородный статус тех семей, которые присягнули ему на верность. Например, род Юсуповых происходит от ногайского хана Юсупа, потомка Едигея и отца Сююмбике, жены казанского хана и правительницы Казани . Казанская знать выдала ее Ивану Грозному во время Казанской войны. Так род князей Юсуповых оказался в России.

Литовские татары

Многие русско-татарские дворянские роды, например, Глинские, к которым принадлежала мать Ивана Грозного, произошли от татар, бежавших в XIV-XV веках на земли Литвы . В 1395 году войска Тимура разбили армию Тохтамыша — правителя Золотой Орды.

Как пишет арабский историк Шереф ад Дин Йеди в своей «Книге побед»: «…Тохтамыш бросил ханство, дом, все, что имел, и, спасая свою жизнь, с несколькими людьми удрал в сторону Булара ( Польши ), в лесную местность.» Тохтамыша радушно принял князь Великого Княжества Литовского Витовт, и даровал ему замок в белорусском городе Лиде.

Часть крымских татар, которые считали Тохтамыша законным правителем Орды, тоже переместились в Литву. В 1399 Витовт, Тогхтамыш и их русские союзники сразились с татарами. но понесли страшное поражение. Тохтамыш бежал в Сибирь, где был вскоре убит. Но Литва сохранила дружбу с многими ордынскими родами, а многие татары Тохтамыша остались жить в этой стране.

Многие из этих родов оказались в России еще до присоединения этих территорий, например, Глинские. Другие же были включены в российские геральдические книги как местное дворянство в XVIII-XIX веках. Из литовских и белорусских татар произошли: Глинские, Базаревские, Державины, Уваровы, Давыдовы, Богушевич, Шаховские, Ждановичи, Яблонские и многие другие русские аристократические фамилии.

Кстати, часть татарских семей, которые пострадали от Тимура, не пошли за Тохтамышем и сразу переехали в Россию. Это были предки аристократов Племянниковых, Модвянниковых, Батуриных, Петрово-Соловьевых, Ромодановых и Альгильдеевых.

Эти фамилии легко найти в российской истории — представители этих родов на протяжении столетий внесли значительный вклад в развитие нашего государства.