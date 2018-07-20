Остров Вежи порадовал археологов уникальными находками

Когда-то Вежи были пограничной заставой рядом с княжеской вотчиной. Здесь был и земляной вал, и деревянные стены, которые встречали не одну осаду. История у этой земли богатая. И в этот раз она щедро поделилась ее крупицами.

Археологи уже обнаружили крисало — «зажигалку», которую использовали вместе с огнивом, бочонок от навесного замка — значит было, что прятать, были люди, которые проходили через вежи транзитом. Многие находки говорят о том, что здесь жило образованное и зажиточное население.

Население, которое здесь проживало от самого раннего времени и практически вплоть до выселения, то есть до 53-го года, было если не зажиточным, то обеспеченным, самодостаточным. Здесь представлены практически все необходимые для жизни ремесла, — рассказал заведующий лабораторией археолого-этнологических исследований КГУ Сергей КАБАТОВ.