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Школьник из Архангельска нашёл мертвого тюленя на острове Краснофлотском
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Школьник из Архангельска нашёл мертвого тюленя на острове Краснофлотском 

АиФ Архангельск 15 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Утром 18 июля в Архангельске, на острове Краснофлотском, было найдено тело мёртвого тюленя.
По информации News29, животное обнаружил во время рыбалки местный школьник. Он сфотографировал находку, а затем его бабушка обратилась в МЧС.
Вначале им пообещали заняться телом, но до вечера никто так и не прибыл на место. После повторного звонка на острове появился замглавы района Майская Горка — он пообещал разобраться с проблемой в течение сегодняшнего дня.
Напомним, в июне тела мёртвых тюленей уже находили на берегах Белого моря.
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