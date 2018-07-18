Страны Европы, в которых живет больше всего потомков викингов

Норвегии и В первую очередь потомков викингов следует искать на их исторической родине — в Швеции Дании . Но, как показали исследования, норманны смогли наследить и в других странах Европы.

Нашествие

Наиболее активно викинги колонизировали Европу в VII-XII веках. В большей степени нашествию подверглись островные территории — Британия, Ирландия Исландия и Фареры, в меньшей — земли континентальной Европы: норманны вторгались вглубь материка насколько им позволяла речная сеть, связанная с дельтами Северного и Балтийского морей.

Отряды викингов, как правило, возглавляли представители верхушки норманнского общества — хёвдинги или короли. Целью захватнических войн викингов было обретение богатства и положения. Но это были не обычные разорительные набеги, а продуманная экспансивная политика, итогом которой стало экономическое и политическое использование подчиненных территорий. Именно благодаря викингам в северной Европе стала активно развиваться торговля и начался рост городов.

Характерная особенность колониальной политики викингов заключалась в том, что многие жители Скандинавии — земледельцы, скотоводы, ремесленники — навсегда покидали родные места и оседали в чужих странах. Так, восточную Англию облюбовали преимущественно выходцы из Дании, а на Шетландских островах обосновывались норвежцы. Последние добрались и до Исландии, Фарерских островов, Гренландии и, вероятно, Северной Америки. Параллельно скандинавы проникали вглубь восточно-европейских территорий, прокладывая знаменитый путь «из варяг в греки». Судя по средневековым хроникам, норманны дошли до Волжской Булгарии, Хазарского каганата, Арабского Халифата и Византии. Часть из них осталась на просторах Евразийского континенты навсегда.

Историки установили, что первые корабли викингов прибыли в Великобританию в 793 году н. э. Вплоть до знаменитой битвы при Стамфорд-Бридже в 1066 году норманны хозяйничали на большей части Британских островов. По словам ученого-генетика Джима Уилсона, несмотря на то, что с со времени изгнания викингов прошло почти 1000 лет, их наследие в Великобритании и Ирландии по-прежнему живо. Не так давно компания Britains DNA провела генетические исследования путем сравнения маркеров Y-хромосом-ДНК (унаследованные от отца к сыну) более чем 3500 мужчин (коренных англичан) с образцами ДНК из норманнских захоронений. Эксперимент преследовал цель выявить, сколько потомков викингов сегодня живет на территории Великобритании. В результате ученые установили, что в наши дни на Британских островах проживают как минимум 930 000 мужчин, в чьих жилах течет кровь воинственных викингов. «Исследования показывают, что концентрация норвежской крови довольно изменчива, но поскольку Y-хромосома относится только к мужской популяции и только к одной наследственной линии каждого человека, есть очень реальный шанс, что многие из нас связаны с викингами», — говориться в докладе Britains DNA.

Майкл Херст , автор телешоу «Викинги», отмечая, что Британия до сих пор испытывает влияние культуры викингов, в какой-то мере был даже восхищен: «…У многих из нас все еще может быть кровь этих страшных и знаменитых воинов — это невероятно…» Выше всего процент норманнской наследственности у жителей Шетландских островов — 25,2%, далее идут жители Оркнейских островов — 25,2%, Кейтнесса — 17,5%, Острова Мэна — 12,3%, Западных островов — 11,3%, Северо-Западной Шотландии и Внутренних Гебридов — 9,9%. Чем ближе к югу Британии, тем ниже процент потомков викингов.

Ирландия

Корк. Генетическая карта ирландцев весьма разнообразна, и в ней также нашлось место норманнским корням. Считается, что Дублин основали викинги в 841 году. Это было первое норманнское поселение в Ирландии. После концентрация скандинавов на «Изумрудном острове» постоянно росла. В дальнейшем норманны основали Уэксфорд , Уотерфорд, Лимерик

Ситуация резко изменилась после поражения викингов в битве при Клонтарфе в 1014 году, когда их численность сократилась. Тем не менее присутствию норманнов в Ирландии это серьезно не помешало. В 1169 году пошла вторая волна норманнского вторжения в Ирландию, после чего викинги постепенно слились с местным населением. О скандинавском присутствии в Ирландии сегодня свидетельствуют некоторые ирландские фамилии: МакСуин (сын Свена), МакОлифф (сын Олафа), Дойл (потомок датчанина), О’Хиггинс (потомок викинга). Наибольшая концентрация потомков викингов наблюдается в Южном и Центральном Лейнстере, в Коннахте и в Северном Ольстере.

Впервые о появлении скандинавов на территории будущего Древнерусского государства упоминается в византийских хрониках. Так, в одной из них сообщается об учреждении константинопольским императором в конце IX века варяжской гвардии, воины которой, вероятно, были присланы киевским князем Владимиром.

Правители Древней Руси и Скандинавии поддерживали довольно тесные связи вплоть до XII века. Известно, что Ярослав Мудрый и Мстислав Великий взяли себе жен из Швеции: первый женился на Ингегерде, дочери Олава Шётконунга, второй — на Кристине, дочери короля Инге Старого. Впрочем, на Русь прибывали не только скандинавские жены, но и солдаты, и ремесленники. Наиболее известным поселением норманнов в Древнерусском государстве считается Сарское городище, находящее на территории Ярославской области