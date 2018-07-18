Госдума одобрила законопроект о гибком валютном регулировании на островах Русский и Октябрьский

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Россия не намерена прекращать сделку «нефть в обмен на товары» с Ираном из-за санкций США

Трамп заявил о персональной ответственности Путина за «вмешательство» в американские выборы

Реальные располагаемые доходы россиян в июне выросли на 10% в сравнении с маем