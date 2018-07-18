Госдума одобрила законопроект о гибком валютном регулировании на островах Русский и Октябрьский 

Госдума в первом чтении одобрила законопроект о создании специальных административных районов для привлечения российских и зарубежных инвесторов на островах Октябрьский в Калининграде и Русский в Приморье. Документ опубликован на сайте нижней палаты парламента.
По мнению авторов документа, он будет способствовать «формированию инвестиционно привлекательной среды для российских и иностранных инвесторов и развитию Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в данных регионах».
Согласно законопроекту, для иностранных юридических лиц, которые получили статус международных компаний, на этих территориях вводится специальный валютный режим. Эти компании смогут без ограничений осуществлять валютные операции с резидентами России, чьи счета открыты в банках за рубежом.
Ранее 16 мая премьер-министр правительства России Дмитрий Медведев заявил, что вскоре на островах Русский и Октябрьский будут созданы зоны особого правового и налогового режима.