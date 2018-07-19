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Этап квеста «Настройся на эковолну» состоялся в «Лосином острове»
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Этап квеста «Настройся на эковолну» состоялся в «Лосином острове» 

Официальный сайт управы района Богородское 13 часов назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В национальном парке «Лосиный остров» во время квеста посадили 320 растений и собрали 50 мешков мусора.
На территории Дендрария национального парка «Лосиный остров» в первой половине июля прошла большой эколого-просветительская игра. Во время квеста команды прошли множество этапов, часть из которых была направлена на реальную помощь национальному парку, а некоторые задания были творческими. Здесь участникам предстояло проявить знания и ознакомиться с деятельностью заповедных территорий России.
В результате за время игры участники посадили 320 растений на модельной экспозиции «Русский север», собрали 50 мешков мусора из-под дерна, накололи два кубометра дров, узнали о деятельности отдела охраны национального парка, создали эколого-просветительские таблички.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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