Этап квеста «Настройся на эковолну» состоялся в «Лосином острове»

В национальном парке «Лосиный остров» во время квеста посадили 320 растений и собрали 50 мешков мусора.

На территории Дендрария национального парка «Лосиный остров» в первой половине июля прошла большой эколого-просветительская игра. Во время квеста команды прошли множество этапов, часть из которых была направлена на реальную помощь национальному парку, а некоторые задания были творческими. Здесь участникам предстояло проявить знания и ознакомиться с деятельностью заповедных территорий России

В результате за время игры участники посадили 320 растений на модельной экспозиции «Русский север», собрали 50 мешков мусора из-под дерна, накололи два кубометра дров, узнали о деятельности отдела охраны национального парка, создали эколого-просветительские таблички.