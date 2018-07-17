Кто в России ведёт род от Чингисхана

Хан Батый, разоривший русские княжества в 1237 году, приходился внуком монгольскому правителю Тэмуджину — больше известному как Чингисхан (в переводе значит «Океан-хан»). На территории нынешней РФ находился один из улусов монгольской империи — Золотая Орда, осколки которой существовали до XVIII века. Живут ли сейчас в России потомки «покорителя Вселенной» и среди каких народов нужно их искать?

Чингизиды Золотой Орды

В Золотой Орде или Улусе Джучи (по имени старшего сына Чингисхана), власть принадлежала чингизидам по праву рождения. У Джучи было 40 сыновей, поэтому правящий род не пресекался. Однако уже вскоре после основания государства различные проходимцы и интриганы стали оттеснять законную династию от реального правления. Одним из самых известных узурпаторов трона был Мамай, с войсками которого русские встретились на Куликовом поле.

Потомки Джучи составили значительную часть правящей аристократии и в татарских ханствах, образовавшихся после распада единого государства — Казанском, Астраханском, Крымском и других. Немалая часть русских дворянских фамилий татарского происхождения относилась к чингизидам. Из степи ханов гнали в первую очередь внутренние неурядицы и гражданские войны. И в XIV веке они стал поступать на службу к московским князьям.

Стоит отметить, что и сами князья Рюриковичи и происходящие от них русские аристократы могут считаться символическими «чингизидами», поскольку Александр Невский совершил обряд побратимства с сыном Батыя Сартаком.

Наличие знатных выходцев из Орды среди служилых людей поднимало престиж московского правителя, который получал право называть себя «царём царей». По этой причине, например, вассальное Касимовское ханство сохранялось долгое время — до 1681 года. А его правитель Симеон Бекбулатович при Иване Грозном одно время даже формально имел титул Великого князя Всея Руси.

Однако, как отмечают историки, судьбы потомков правителей Золотой Орды складывались в новом государстве хуже, чем у других выходцев с Востока. В них видели опасный элемент — потенциальных претендентов на власть. Кроме того, многие представители древнего рода утратили энергичность и привыкли, что им платят крупное жалованье только за наличие титула.

Исследователь из Рязани А. В. Беляков насчитал в России XV-XVII веков 189 представителей «золотого рода». Многие из них положили начало устойчивым династиям — например, пленные сыновья и внуки сибирского хана Кучума. Они известны как князья Сибирские — к этому роду принадлежал, например, знаменитый нумизмат XIX века Александр Сибирский.

Среди «чингизидских» фамилии русских аристократов источники называют также Максутовых, Чегодаевых, Балушевых, Дашкиных, Чириковых, Аничковых, Талычевых, Чалымовых, Мустафиных, Джанибековых и других. Их родоначальники в родословных книгах именуются «царевичами», «султанами» или «огланами».

Некоторые из князей после революции 1917 года эмигрировавшие на Запад или в мусульманские страны, впоследствии вернулись обратно. Отметим, что далеко не все современные носители этих фамилий — Чингизиды. Часто, например, крепостным крестьянам давали фамилию их владельца. Кроме того, некоторые имена татарских ханов, а значит, и производные от них фамилии имели широкое распространение вне дворянских родов.

Крымские Чингизиды

Отдельной ветвью «золотого рода» стал многочисленные крымские Гиреи. Они находились у руля государственной власти на полуострове до 1783 года, дав немало выдающихся деятелей. При российском завоевании Северного Кавказа царская администрация активно использовала черкесскую ветвь Гиреев для влияния на местное население — представителям рода давали высокие военные и гражданские посты.

Династия Гиреев существует и сегодня, частично принимая участие в общественно-политической жизни Крыма . Живут они, помимо России (Ростова-на-Дону), также в Великобритании . Один из потомков рода основал компанию Giray Design Company.

Калмыки, переселившиеся в южнорусские степи из Центральной Азии в XVII веке, сохранили предания о своих князьях — хошутах. Согласно тексту сказания о дербен-ойратах, хошуты происходят не от самого Чингисхана, а от его брата Хабуту-Хасара.

Что говорит генетика