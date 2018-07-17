В Омске продезинфицируют водопровод на «Зеленом острове»

Из-за этого расположенные рядом здания лишаются холодной воды. Сегодня, 17 июля, в Омске идут работы на водопроводе на Зеленом острове. Как рассказали в «Омскводоканале», холодное водоснабжение отключили с 09:00 до 20:00 часов. Сотрудниками Омского водоканала ведется плановая дезинфекция водопровода.

Без воды остались административные здания на Старозагородной роще, 10/1, ул. 1-й Затонская 1/1, 2-й Затонская 8,19, а также кафе «Парус» на Старозагородной роще, 8, и спорткомплекс на Старозагородной роще, 10.