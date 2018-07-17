Крым вошел в десятку регионов РФ с самым грязным воздухом

По данным специалистов, основными источниками загрязнения воздуха на полуострове остаются предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. В северной части Республики выявлено более 50 различных загрязнителей, выбрасываемых предприятиями химпрома.

"В северном Крыму основными стационарными источниками выбросов в воздушную среду являются предприятия химической отрасли: армянский филиал компании «Титановые инвестиции» — "Крымский Титан" , а также «Крымский содовый завод» и завод «Бром» ( г. Красноперекопск )", — отмечается в докладе.

Эксперты уточняют, что на севере полуострова воздух загрязнен серной кислотой, фтористым водородом, хлористым водородом, аммиаком, формальдегидом, хлором, бромом и другими веществами.

Севастополе основными источниками загрязнения остаются предприятия «Электрон», «Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького» и «13 завод».

В то же время исследования показали, что качество воды и почв на полуострове являются удовлетворительными и не превышают среднероссийский показатель загрязненности.