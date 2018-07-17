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Крым вошел в десятку регионов РФ с самым грязным воздухом
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Крым вошел в десятку регионов РФ с самым грязным воздухом 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. Республика Крым находится на девятом месте среди субъектов РФ с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха. Об этом говорится в государственном докладе Роспотребнадзора.
По данным специалистов, основными источниками загрязнения воздуха на полуострове остаются предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. В северной части Республики выявлено более 50 различных загрязнителей, выбрасываемых предприятиями химпрома.
"В северном Крыму основными стационарными источниками выбросов в воздушную среду являются предприятия химической отрасли: армянский филиал компании «Титановые инвестиции» — "Крымский Титан", а также «Крымский содовый завод» и завод «Бром» (г. Красноперекопск)", — отмечается в докладе.
Эксперты уточняют, что на севере полуострова воздух загрязнен серной кислотой, фтористым водородом, хлористым водородом, аммиаком, формальдегидом, хлором, бромом и другими веществами.
В Севастополе основными источниками загрязнения остаются предприятия «Электрон», «Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького» и «13 завод».
В то же время исследования показали, что качество воды и почв на полуострове являются удовлетворительными и не превышают среднероссийский показатель загрязненности.
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