Волонтеры ганзейского экослета убрали две стихийные свалки на острове Белов под Псковом

Латвии и ПСКОВ , 21 июля. / ТАСС /. Волонтеры из России Белоруссии ликвидировали две стихийные свалки на острове Белов, расположенным в акватории Псковского озера. Совместная акция прошла в субботу в рамках международного молодежного ганзейского экологического слета «Зеленая планета», который стартовал в Пскове 20 июля. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, заместитель директора «Псковского городского молодежного центра» Олеся Назарой.

Остров Белов является обитаемым уникальным природным заповедником и входит в Талабский архипелаг, состоящий из трех островов в Псковском озере. Поблизости расположен остров Залита, на котором находится храм святого Николая Чудотворца. Когда-то в храме служил почитаемый православными верующими старец протоиерей Николай Гурьянов . В 2002 году он был похоронен на этом острове, а его могила стала местом паломничества верующих.

"Мы сегодня … убрали две стихийные свалки на острове Белов, а также собрали там мусор из стационарных контейнеров. Там и стекло, и пластик, и полиэтилен. В акции приняли участие 24 волонтера, которые являются участниками международного экослета. Всего мы убрали и вывезли с острова 40 мешков 120 литровых мусора, это почти пять кубометров", — рассказала собеседница агентства.

Об экослете «Зеленая планета»

Международный молодежный экологический слет «Зеленая планета» проходит в Псковской области с 20 по 23 июля. Участие в нем в качестве волонтеров принимают только жители ганзейских городов от 18 до 30 лет, которые являются участниками какого-либо экологического проекта.

Организатором «Зеленой планеты» выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды. Одна из задач мероприятия — объединить молодежь из ганзейских городов, которая увлекается волонтерской деятельностью в сфере экологии.