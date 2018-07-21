Волонтеры ганзейского экослета убрали две стихийные свалки на острове Белов под Псковом 

ПСКОВ, 21 июля. /ТАСС/. Волонтеры из России, Латвии и Белоруссии ликвидировали две стихийные свалки на острове Белов, расположенным в акватории Псковского озера. Совместная акция прошла в субботу в рамках международного молодежного ганзейского экологического слета «Зеленая планета», который стартовал в Пскове 20 июля. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта, заместитель директора «Псковского городского молодежного центра» Олеся Назарой.
Остров Белов является обитаемым уникальным природным заповедником и входит в Талабский архипелаг, состоящий из трех островов в Псковском озере. Поблизости расположен остров Залита, на котором находится храм святого Николая Чудотворца. Когда-то в храме служил почитаемый православными верующими старец протоиерей Николай Гурьянов. В 2002 году он был похоронен на этом острове, а его могила стала местом паломничества верующих.
"Мы сегодня … убрали две стихийные свалки на острове Белов, а также собрали там мусор из стационарных контейнеров. Там и стекло, и пластик, и полиэтилен. В акции приняли участие 24 волонтера, которые являются участниками международного экослета. Всего мы убрали и вывезли с острова 40 мешков 120 литровых мусора, это почти пять кубометров", — рассказала собеседница агентства.
Об экослете «Зеленая планета»
Международный молодежный экологический слет «Зеленая планета» проходит в Псковской области с 20 по 23 июля. Участие в нем в качестве волонтеров принимают только жители ганзейских городов от 18 до 30 лет, которые являются участниками какого-либо экологического проекта.
Организатором «Зеленой планеты» выступает Псковский городской молодежный центр при поддержке областного комитета по природопользованию и охране окружающей среды. Одна из задач мероприятия — объединить молодежь из ганзейских городов, которая увлекается волонтерской деятельностью в сфере экологии.
Ганзейский союз объединяет 181 город из 16 стран и является влиятельной культурно-экономической общественной организацией. В России насчитывается 13 ганзейских городов: Белозерск, Великий Новгород, Великий Устюг, Вологда, Ивангород, Калининград, Кингисепп, Псков, Смоленск, Торжок, Тотьма, Тихвин и Тверь. Все они исторически связанны со средневековым объединением торговых европейских городов Ганза, которое дало название организации, и объединены в Союз русских ганзейских городов.