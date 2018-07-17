В Симферополе проходит крестный ход в память о семье Николая II 

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл — РИА Новости Крым. В Крымской столице начался крестный ход по случаю столетней годовщины со дня расстрела семьи последнего российского императора Николая II и членов семьи.
Крестный ход стартовал от Александро-Невского собора, его участники проследуют до памятника Екатерины Второй.
В послании пастве, приуроченном к трагической дате, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отметил, что это страшное злодеяние положило начало тем трагическим событиям, которые пережил наш многострадальный народ в минувшем двадцатом веке".
"В послании Архиерейского Собора Русской православной церкви 2008 года говорится: «Воздавая честь святым Царственным страстотерпцам, мы все должны черпать в почитании их подвига силы и мужество. И, взирая на их противостояние злу кротостью и смирением, подражать их вере». Воистину, причисление к лику святых царской семьи несомненно является событием огромного духовного значения в жизни Православной Церкви и нашего Богоспасаемого Отечества", — отметил владыка.
Он также сообщил, что во вторник в Ливадии в память о столетии трагического события заложат храм-памятник, «который станет еще одной лептой в деле прославления этих дивных угодников Божиих на Богоспасаемой Крымской земле, а так же будет иметь неоценимое значение для всех жителей нашего края».