24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено на Дону 

24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено в Ростовской области с начала 2018 года.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются клещи, диагностирована у больных в Аксайском, Белокалитвинском, Веселовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском, Орловском, Пролетарском, Ремонтненском, Сальском и Целинском районах, а также в Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Каменске-Шахтинском.
По сравнению с 2017 годом заболеваемость КГЛ на Дону снизилась в 1,4 раза.