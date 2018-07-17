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24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено на Дону
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24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено на Дону 

АиФ Ростов 5 часов назад
Фото: АиФ Ростов
24 случая заболевания крымской геморрагической лихорадкой выявлено в Ростовской области с начала 2018 года.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, крымская геморрагическая лихорадка, переносчиками которой являются клещи, диагностирована у больных в Аксайском, Белокалитвинском, Веселовском, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском, Куйбышевском, Орловском, Пролетарском, Ремонтненском, Сальском и Целинском районах, а также в Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Каменске-Шахтинском.
По сравнению с 2017 годом заболеваемость КГЛ на Дону снизилась в 1,4 раза.
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