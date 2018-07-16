Узнай, кто твой сосед: национальная мозаика Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ , 16 июл — РИА Новости Крым . «Чей Крым?» — этот незатейливый и по-своему коварный вопрос, поднимавшийся не раз в истории, обрел былую остроту в марте 2014 года, когда полуостров воссоединился с исторической Родиной — Россией . Вопреки безуспешным попыткам придать этому вопросу политическую окраску, ответ на него очевиден: Крым — крымчан, среди которых представители около 170 национальностей. Благодаря разнообразным природным условиям с древних времен полуостров стал домом для многих народов, привлекая кочевников-скотоводов обширными пастбищами, землепашцев — плодородными землями, торговцев — пролегающими по нему удобными торговыми путями.

Предки нынешнего человека — кроманьонцы — поселились в Крыму приблизительно 40 тыс. лет назад, после чего его численность стала стремительно расти. И хотя определить этническую принадлежность людей, населявших полуостров даже 3 тыс. лет назад невозможно, ученые сходятся в одном: никогда национальный состав полуострова не был однообразным, особенно в горной части и приморских районах. В Крыму всегда происходили смешения народов.

От киммерийцев до крымских татар

Первыми в древнегреческих и древневосточных хрониках в качестве крымчан упоминаются киммерийцы. Они встречаются в эпических поэмах Гомера «Илиада» и «Одиссея», а также описаны Геродотом в его «Истории». В частности, последний пишет, что с приближением скифов вожди киммерийцев были готовы дать им отпор, однако сам народ собирался покинуть территорию. И вскоре основная часть киммерийцев переместилась в Малую Азию, на тысячелетия сохранив память о себе в географических названиях вроде Боспора Киммерийского (Керченского пролива).

Хыдырлез-2015Память о себе оставили и тавры: именно им полуостров обязан названиями «Таврика» и «Таврида». Появившись в Северном Причерноморье и равнинном Крыму в VII в до н. э., эти кочевые племена постепенно перешли к оседлому образу жизни. В III в до н. э., когда сарматы вытеснили скифов с Причерноморья и Присивашья, те обосновались в равнинном Крыму. Там же они создали позднескифское государство со столицей в Неаполе Скифском (на месте нынешнего Симферополя). Последнее боролось с греческими государствами за влияние на полуострове, однако в III в рухнуло под ударами сармат, а впоследствии готов и гуннов. Оставшаяся в Крыму часть скифов смешалась с таврами, сарматами и готами.

Вместе с тем, с VI в до н. э. побережье полуострова заселяли древние греки, которые основали здесь ряд городов и поселений — к примеру, Феодосию, Керкинитиду (на месте нынешней Евпатории ), Пантикапей (на месте Керчи ) или Херсонес (на месте нынешнего Севастополя ). Впоследствии греческие города объединились в Херсонесское государство и Боспорское царство. Греки основывали поселения, чеканили монету, занимались виноделием, рыболовством, ремеслами, земледелием, вели торговлю с другими народами. На протяжении длительного времени оказывали огромное культурное и политическое влияние на все народы, жившие в Крыму. В первых веках новой эры греческие государства утрачивают политическую самостоятельность, становятся зависимыми от Понтийского царства, Римской империи, а затем Византии. Постепенно греческое население сливается с другими крымскими этносами, передав им язык и культуру.

С III-II веках до н. э., в Таврику проникают кочевые племена сарматов, которые то сражаются со скифами и боспоритами, то вступают с ними в военные и политические союзы. Вместе с сарматами, как предполагают ученые, в Крым попадают праславяне. Постепенно расселяясь по полуострову, сарматы смешались с местным греко-скифско-таврским населением.

Парад дружбы народов в Симферополе, приуроченный ко Дню РоссииВ IV-V веках в Крым неоднократно вторгались полчища гуннов, представленных тюркскими, угорскими и болгарскими племенами. Под их натиском пало Боспорское царство, от гуннов тогдашние крымчане укрывались в предгорно-горной части полуострова. Вслед за распадом союза гуннских племен в середине V века часть гуннов осела в степном Крыму и на Керченском полуострове и в дальнейшем растворились среди местного населения. «Миграция тюркского населения в Крым в последующие столетия связана с экспансией Хазарского каганата, переселения племен печенегов и половцев. Эти этнокультурные группы (горно-приморская общность готов, аланов и греков, и степное тюркское население) стали этническим субстратом, на основе которого формировались крымские татары», — отмечается в «Энциклопедии народов Крыма», авторами которой выступили ведущие крымские историки, философы, культурологи и краеведы.

От империи до Федерации

К XVIII в большинство населения Крыма составляли крымские татары (к концу столетия их насчитывалось 85% населения), остальных жителей полуострова в основном представляли крымские греки (этнос, сформировавшийся в V-IX веках в юго-восточном и юго-западном Крыму из потомков античных греков, тавроскифов, готоалан и части тюрок) и армяне. С присоединением Крыма к России в 1783 году полуостров стали заселять восточные славяне — русские, малороссы (украинцы) и белорусы. Также на полуостров переселились уроженцы греческих островов, которые во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов помогали русскому флоту, действовавшему в Средиземном море. Вскоре в Крым стали переезжать и греки из Османской империи.

На рубеже XVIII-XIX веков и в течение XIX в Крым обживают совершенно новые этнические группы, в том числе немцы, болгары, чехи, поляки. Так, занимавшиеся сельским хозяйством немцы, пользуясь значительными льготами, с начала XIX века расселялись преимущественно в степном Крыму и на Керченском полуострове. Болгары, бежавшие из Османской империи, основали свои поселенческие колонии в Старом Крыму и на территории нынешних Бахчисарайского и Белогорского районов. «Проживавшие в Крыму этноконфессиональные группы крымчаков и караимов со временем оформились как отдельные народы с самобытной культурой и этническим самосознанием. Последние приравнивались к евреям-раббанитам и на них распространялись все дискриминационные ограничения, которые применялись к евреям (»черта оседлости", увеличенное налогообложение). В 1863 года караимы были полностью уравнены в правах с коренным населением России, что дало им возможность развиваться как экономически, так и культурно", — говорится в «Энциклопедии крымских народов».

Существенные коррективы в этнокультурную картину полуострова внесла Великая Отечественная война. Гитлеровцы массово уничтожали проживавших здесь евреев, цыган и крымчаков. На этническом составе населения Крыма сказалась и депортация более 50 тыс. немцев как относящихся к основной национальности воюющего с СССР государства. Позже под аналогичным предлогом депортации подверглись итальянцы, чья община располагалась вблизи Керчи. После освобождения полуострова от оккупантов из Крыма депортировали крымских татар, армян, греков и болгар. Согласно переписи населения 1959 года 95,5% жителей полуострова тогда составляли этнически близкие русские, украинцы и белорусы.

Севастополь отметил День народного единстваВ конце 1980-х годов в Крым из мест депортации стали массово возвращаться крымские татары, армяне, греки, болгары, немцы. Спустя почти тридцать лет миграционные процессы привели к частичному возрождению этнического многообразия полуострова. По итогам переписи населения в 2015 года больше всего на полуострове проживает русских (1,49 млн человек), украинцев (344,5 тыс. человек) и крымских татар (232,3 тыс. человек). Другие национальности в Крыму составляют до 4% населения, среди них наиболее многочисленные — белорусы (21,7 тыс. человек) и армяне (11 тыс. человек). Национальные группы численностью от 1 до 5 тыс. человек составляют азербайджанцы, узбеки, молдаване, евреи, корейцы, греки, поляки, цыгане, чуваши, болгары, немцы, мордвы, грузины и турки. Менее тысячи человек на полуострове входят в национальные группы таджиков, марийцев, башкир, удмуртов, осетин, казахов, арабов. Кроме того, согласно данным переписи 2015 г в Крыму насчитывается около 500 караимов и 200 крымчаков.