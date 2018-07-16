Оленей перевезут на вертолетах на остров Колгуев

Вертолет доставит 10 самок северного оленя и 10 телят в Ненецкий автономный округ (НАО) на остров Колгуев. Об этом сообщил сайт FlashNord.

Перелет планируют осуществить 3 августа в честь Дня оленей. Таким способом власти пытаются восстановить оленеводство на острове и остановить массовый падеж животных, который начался в 2013 году.

Впервые на остров Колгуев начали завозить оленей в 2015 году. Тогда прошло три отела, что помогло увеличить численность примерно в четыре раза — с 200 до 800 голов.

Привезти важенок и телят решили сами оленеводы. По их словам, самкам легче адаптироваться к окружающей среде, поскольку они выносливее, в отличии от хоров.