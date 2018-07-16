Необитаемый остров в Ладожском озере стал обитаемым. Там нашли кота 

Кота, который шипит и бросается на людей, нашли на необитаемом Ласточкином острове в заливе Лехмалахти Ладожского озера в Приозерском районе Ленобласти.
Животное обнаружили два дня назад отдыхающие на базе отдыха «Берёзово», расположенной в живописном районе на границе Карелии и Ленинградской области. Кота, по данным издания 47news, завезли на базу отдыхающие в апреле-мае текущего года, но он сбежал от своих хозяев и найти его тогда не удалось. Сейчас администрация турбазы «Березово» подключилась к поискам хозяев домашнего животного — отправляет рассылки всем, кто отдыхал в то время.