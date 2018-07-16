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Астраханец после разговора с другом поселился отшельником на острове
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Астраханец после разговора с другом поселился отшельником на острове 

Мир24 17 часов назад
Фото: Волга
Полиция Астрахани отыскала 50-летнего мужчину, о пропаже которого сообщила его 21-летняя племянница. Как оказалось, тот решил стать отшельником и два месяца прожил на острове Городской, сообщает региональный главк МВД.
Девушка забила тревогу после того, как длительное время не могла связаться с родственником. Попав в его квартиру, она обнаружила там записку с просьбой не искать его и объяснением, что ему все надоело.
Ориентировки с фотографией пропавшего были переданы оперативным службам и строевым подразделениям городской полиции.
Спустя некоторое время сотрудники уголовного розыска нашли его в шалаше на острове возле города, к которому ведет мост. На этом острове нет поселений, а местные жители приходят туда купаться и отдыхать.
Пропавший рассказал полицейским, что однажды по душам поговорил с другом, понял свою неустроенность в жизни и сначала хотел покончить с собой, но затем просто решил какое-то время не возвращаться домой и пожить в одиночестве.
Все то время, пока жил на острове, мужчина питался пойманной им рыбой. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось.
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