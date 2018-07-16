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Три года и более тонны металлолома. На остров Вилькицкого завезут спецтехнику
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Три года и более тонны металлолома. На остров Вилькицкого завезут спецтехнику 

ИА Север-Пресс 16 июля 2018
Фото: ИА Север-Пресс
Острова Белый и Вилькицкого станут базой для метеорологических и научных исследований. Об этом врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов заявил на встрече с волонтерами.
«Это такая крайняя точка, где можно делать стационары, привлекать туда любых интересующихся учёных, связанных с экологией, флорой, фауной, с климатическими изменениями, и наблюдать», сказал он.
Директор окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров рассказал, что на очистку острова Вилькицкого понадобится три года. Его площадь в десять раз меньше Белого. Кроме того, весь мусор находится в одном месте, а не разбросан по всему острову. С него предстоит вывезти более тонны металлолома — ржавые бочки, станки, старую технику и груды металла. По его словам, главное в ближайшее время завезти специальную технику для транспортировки металла. Там же, как и на острове Белом, будет работать группа профессионалов.
Остров Вилькицкого интересен и в плане научного исследования. На нем также начнут работать ученые и орнитологи. Они займутся изучением земельного покрова, растительности и животного мира.
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