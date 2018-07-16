В областном центре начали возводить понтонный мост на остров Кемеровский

Кемерове спасатели начали подготовку к монтажу понтонного моста через Томь.

По информации пресс-службы городской администрации, понтонная переправа крепится на специальные якоря. За зиму льдом и течением их сдвинуло с места, поэтому сейчас специалисты возвращают якоря на их позиции, чтобы начать монтировать мост. Работает экипаж спасателей и фронтальный погрузчик К-700.

Когда якоря будут возвращены на проектное положение, начнется монтаж переправы, которая состоит из пластиковых модулей 50х50х40 см, скрепленных между собой. Общая длина понтонного моста 140 м, ширина 2,5 м.