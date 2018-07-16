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Рай для интроверта: 68-летняя женщина более 40 лет живет одна на отдаленном острове
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Рай для интроверта: 68-летняя женщина более 40 лет живет одна на отдаленном острове 

Anews 15 часов назад
Фото: Anews
Зои Лукас, 68-летняя уроженка Канады, на протяжении 40 лет выступает едва ли не единственным жителем отдаленного острова Сейбл. Обитают здесь, помимо женщины, многочисленные лошади, также встречаются тюлени и еще порядка 350 видов птиц, и именно они чаще всего составляют канадке компанию. 127 дней в году территория окутана туманом, но даже в это время жительница ощущает себя хорошо на площади 34 кв. км. На остров гражданка переехала когда ей исполнилось 21, и тогда она была студенткой. Изначально Зои Лукас прибыла с целью изучения лошадей, чудесным образом обитающих на территории, а потом жизнь здесь настолько ей понравилась, что она решила сделать остров собственным дом. С тех пор канадка крайне редко навещает родной город Галифакс, раскинувшийся на территории Новой Шотландии. На острове она проживает с группой метеорологов, которые не являются здесь постоянными гостями и часто сменяют друг друга. Еще канадка полностью зависит от поставок пропитания с материка, осуществляемых раз в неделю. Попасть на остров возможно исключительно на лодке или самолете, поэтому туристы сюда не прибывают. Зои Лукас проживает на Сейбле не просто так — она долгие десятилетия изучает проживающих здесь лошадей, а также следит за общим состоянием экологии. Ученые не могут понять, каким образом животные сумели прижиться на этой территории, поэтому исследовательница собирает их черепа в стремлении лучше понять образ жизни. Первые лошади появились на этих территориях еще в XVIII столетии, выполняя сельскохозяйственные работы. С 2013 эта территория носит статус нацзаповедника, поскольку здесь проживают тысячи серых тюленей, не менее 400 лошадей и другие представители фауны. Кроме того, Сейбл в прошлом именовали кладбищем Атлантики, ведь поблизости отмечено почти 300 кораблекрушений. На пляж часто выносит волной довольно дивные вещи, например, протез или каркас воздушного шара. Кроме того, водой к берегу приносило холодильник и даже ящик, полный свежих перцев.]]>
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