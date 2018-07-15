И ливни не помогли: на востоке Крыма остается высокий риск пожаров

СИМФЕРОПОЛЬ , 15 июл — РИА Новости Крым . Режим чрезвычайной пожарной опасности в восточном Крыму продлен до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 15 по 17 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.