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И ливни не помогли: на востоке Крыма остается высокий риск пожаров
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И ливни не помогли: на востоке Крыма остается высокий риск пожаров 

РИА Новости Крым 15 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной пожарной опасности в восточном Крыму продлен до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 15 по 17 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве напоминают о запрете на разведение костров, использование мангалов и прочих приспособлений с открытым огнем в лесах и вблизи деревьев. Кроме того, нельзя пользоваться пиротехническими изделиями, курить и бросать горящие спички и окурки. В МЧС также просят не выжигать стерню и траву под деревьями, на полянах и полях.
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