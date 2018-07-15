И ливни не помогли: на востоке Крыма остается высокий риск пожаров 

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл — РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной пожарной опасности в восточном Крыму продлен до 17 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по РК.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 15 по 17 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — говорится в сообщении.
В связи с этим в ведомстве напоминают о запрете на разведение костров, использование мангалов и прочих приспособлений с открытым огнем в лесах и вблизи деревьев. Кроме того, нельзя пользоваться пиротехническими изделиями, курить и бросать горящие спички и окурки. В МЧС также просят не выжигать стерню и траву под деревьями, на полянах и полях.