Интернет — это Божий дар, говорят крымские католики

Российская аннексия Крыма нарушила связи полуострова с окружающим миром. Особенное влияние она оказала на часть местного населения, которая была крепкими узами связана с западным миром. Как сегодня в Крыму живется католической общине? Об этом читайте в интервью епископа Яцека Пила.

Недавно крымские власти вернули местной католической общине здание бывшего костела. Событие, которое, казалось бы, могло заинтересовать только местные газеты, имеет большое значение: в нем — отражение тяжелой судьбы крымской католической общины.

Костел святого Климента был построен в портовом городе Севастополе в начале 20 века. После большевистской революции в 1917 году из Крыма бежало большинство католиков, но тем не менее костел оставался действующим вплоть до сталинских репрессий. В 1935 год под Рождество был арестован и обвинен в шпионаже приходской священник Матиас Гудаитис, последний из католического духовенства на полуострове, кто еще оставался на свободе.

Процесс над крымскими католиками означал конец легальной деятельности церкви. Советские органы закрыли костел святого Климента. Во время Второй мировой войны бои повредили его, после он был переделан в склад, а затем превращен в кинотеатр «Дружба». Но своего первоначального колорита костел не утратил. Очень перестроенное здание по-прежнему напоминает католическую святыню и сейчас ожидает восстановления.

Интернет — это Божий дар, — цитирует папу Франциска Яцек Пил О том, как католикам живется в Крыму, как к ним относится подавляющая православная часть общества, и как на них повлияла российская аннексия полуострова, интернет-изданию Tiscali.cz рассказал епископ Яцек Пил, представитель римско-католической церкви в Республике Крым и Севастополе.

Tiscali.cz: Недавно власти Севастополя передали католической общине здание бывшего костела. Для крымских католиков это важно событие?

Яцек Пил: Этому событию предшествовал многолетний диалог с властями Севастополя и каждодневные молитвы верующих. Событие действительно важное с точки зрения истории не только города, но и всего региона.

Чтобы лучше понять, какие большие надежды в этой связи наша церковь питала, стоит обратиться к истории Севастополя. Изначально, с момента основания города, его жители были католиками. Основатель города — Томас Макензи, и он сам был католиком. Херсон Инкерман — места паломничества и для нас тоже. Там проповедовали и умерли, приняв мученическую смерть, два папы — Климент I и Мартин I.

Таким образом, католики здесь не «чуждый элемент». Они являются неотъемлемой частью общества. они работают и ведут благочестивую жизнь, чтобы их маленькая родина процветала.

Возвращение костела для нас не только историческая справедливость, ведь он был построен на пожертвования верующих. Это также означает, что зданию вернутся первоначальные функции и оно вновь станет местом молитв и проповедей слова Божьего.

Кроме того, у него есть и вторая функция. Костел будет одним большим памятником тем католикам, которые погибли во время Крымской и Второй мировой войны. Это место будет посвящено классической европейской музыкальной культуре и духовности.

Открытые двери католической церкви могут развеять многие стереотипы о католиках, которые зачастую бытуют в обществе. Но наша задача заключается не в том, чтобы отвратить кого-то от православной церкви и привлечь в католическую. Мы не поддерживаем никакие политические силы. Пусть как можно больше людей видит, кто мы есть на самом деле.

— Насколько велика католическая община в Крыму? Кто ее члены? Это, в первую очередь, иностранцы?

— Сейчас в Крыму существует девять римско-католических приходов, которые охватывают всю территорию полуострова. Также есть самостоятельная структура приходов греко-католической церкви.

Однако трудно назвать точное число верующих. К сожалению, из-за атеистического наследства многие оторвались от церкви. Часто они обращаются в ближайших приход только тогда, когда нужно пригласить священника на похороны того, кто был католиком. Хорошо, что благодаря интернету это легко сделать.

Большинство наших прихожан — местные жители. Крым — многонациональный регион. Среди жителей Крыма есть потомки немцев, чехов, поляков и литовцев, которые традиционно были католиками. В наших приходах есть и русские, украинцы, белорусы и даже сирийцы и ливанцы. В Симферополе учатся студенты из Индии, Шри-Ланки Нигерии и некоторых других стран. В Севастополе можно встретить даже выходцев из Экваториальной Гвинеи . Среди них есть католики, и для них мы проводим богослужения на английском и испанском языках, организуем разные мероприятия.

Конечно, никто из них в Крыму не останется, но важнее всего, чтобы далеко от родины у них было место, где они могут почувствовать себя, как дома.

— Как на жизнь католической общины повлияли события так называемой крымской весны и последующее присоединение Крыма к России в 2014 году?

— Одна из задач церкви — проповедовать слово Божье и проведение таинств. 2014 год ничего в этом отношении не изменил. И до, и после у всех верующих остается возможность исповедаться и принять участие в богослужении. Священники ездят в отдаленные районы и выполняют свои пастырские обязанности. Люди принимают крещение, заключают браки и умирают, довершившись Божьему милосердию. Церковь выполняет все свои обязанности.

Изменения касаются административных вопросов. Нужно было зарегистрировать приходы согласно российскому законодательству. Труднее стало искать новых священников, готовых служить тут в Крыму, так как возникли определенные проблемы с въездом в Крым. Вообще, католики столкнулись с теми же трудностями, что и все остальные жители Крыма.

Святой престол не признал присоединение Крыма к России. Значит ли это, что крымская католическая община живет в вакууме, отрезанная от окружающего мира?

— Почему в вакууме? Наши верующие поддерживают связь со всем миром. Хотя, как и остальные жители Крыма, они ощущают некоторый дискомфорт из-за международных санкций.

Как я уже сказал, в современном мире трудно кого-то полностью изолировать. Кроме того, единство церкви проявляется, прежде всего, в единстве веры, учения и покорности. Это нас объединяет.

Жизнь крымских католиков протекает сообразно нормам святой Церкви. Каждый день на богослужении мы молимся за папу Франциска, с готовностью распространяем его учение (либо через проповеди, если речь идет об энцикликах папы — публикуем на официальной странице).

Хотя добираться до материковой Украины , где у большинства родственники и друзья, стало сложнее. Но если есть необходимые документы, никто вам не помешает.

Думаю, в этом проявляется сила церкви: несмотря на государственные, культурные и мыслительные границы, мы остаемся единым организмом.

— Не препятствует ли крымское правительство строительству новых костелов?

— Нет, не препятствует. В 1974 году в центре Симферополя был снесен католический костел. С начала 90-х католики постоянно просили местные власти предоставить земельный участок для строительства нового костела. К нашей большой радости, в этом году наши просьбы были услышаны. Мы надеемся, что в ближайшие месяцы в Симферополе начнется строительство нового католического храма.

У большинства общин есть свои святыни. Мы не стремимся строить пустые костелы. Важнее всего — сами верующие и их духовные потребности.

— Интересуется ли крымская молодежь католической верой? Или она совершенно чужда молодому поколению?

— Молодые люди часто хотят посредством католической церкви приблизиться к западной культуре, грегорианскому хоралу, латинской традиции и духовности. Разумеется, мы в первую очередь стараемся пропагандировать нечто иное, подчеркиваем библейское «избегай зла и твори добро», но пути к Богу бывают разными, и обретение церкви для молодого человека всегда является необычайной истории поиска себя самого.

Сегодня местом проповедей становится интернет. Именно там общается молодежь. Папа Франциск назвал интернет Божьим даром. Священник сам должен прийти к молодежи туда, где она есть, и говорить с ней языком, который она понимает.