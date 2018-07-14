Почему Иван Грозный два раза брал Астрахань

2 июля 1556 года русские войска во второй раз взяли Хаджи-Тархан. Поскольку местный хан бежал, Ивану Грозному не осталось другого выхода кроме как присоединить всё ханство к России . Вскоре неподалёку от татарского поселения была заложена крепость, и Астрахань , основанная вторично, стала русским городом.

Астрахань = Тмутаракань?

Для того чтобы обосновать притязания Руси на земли в низовьях Волги, русские книжники пошли на фальсификацию исторических фактов. Астрахань благодаря созвучию названий стала ассоциироваться с древним русским городом Тмутаракань, который в реальности располагался на Таманском и Керченском полуостровах. Таким образом, экспансия на юг превратилась в возвращение собственных земель.

Зачем нужна Астрахань?

Кроме того, что Астраханское ханство было довольно большим и слабо защищённым государством (что само по себе подбивало покорить её), Астрахань являлась важным торговым центром. Через неё, в первую очередь, провозили соль и специи, столь важные в средние века. Но путь через ханство был небезопасен: астраханцы, потомки воинственных татар, жили не только торговлей, но и грабежом: проплывавшего купца могли обобрать, а то и вовсе, как Афанасия Никитина , попытаться продать в рабство. Астрахань была важна и с геополитической точки зрения: владение этим городом позволяло контролировать земли от Урала до Кавказа. Вскоре после взятия Астрахани ногайские племена, жившие к востоку от неё, добровольно перейдут в российское подданство. А кавказские князья будут всё чаще жаловаться друг на друга «большому белому царю», что постепенно приведёт и к их зависимости от Московии.

Двуликий Ямгурчей

Иван Грозный, кажется, не стремился овладеть астраханскими землями: ему достаточно было, чтобы тамошний хан признавал его власть и позволял на льготных условиях торговать русским купцам. И хан Ямгурчей удовлетворял этим условиям: он вызывался быть усердным слугой и даже данником московского государя. Однако оказался то ли слаб, то ли глуп, то ли до странности коварен. Соблазнившись покровительством крымского хана и турецкого султана, Ямгурчей нарушил собственную клятву: вместо того, чтобы обсудить с русским послом условия союза, он обесчестил его и заточил на острове в Каспийском море. Это и послужило поводом для похода наших войск на Астрахань.

Первое взятие Астрахани

29 июня 1554 года разведывательный отряд под командованием князя Александра Вяземского разбил наголову передовой отряд астраханцев. Это сражение оказалось единственным во всей кампании. Языки рассказали, что в пяти километрах вниз по Волге находится стан хана, а Астрахань почти беззащитна. 30 тысяч русских воинов, не дожидаясь прибытия союзников из Ногайской орды, разделились на две части: отряд Вяземского отправился навстречу Ямгурчею, а войско под командованием Юрия Пронского-Шемякина вошла в Астрахань. Правда, вместо противника Вяземский нашёл брошенные в панике пищали и пушки. А, когда пустился в погоню, смог нагнать лишь обоз с женами хана. Но это уже было не так важно: Астрахань фактически превратилась в марионеточное государство: здесь был посажен хан Дербыш-Али, изгнанный в своё время Ямгурчеем и живший несколько лет в Звенигороде

Присяга и предательство Дербыша

Вернувшийся хан вместе с несколькими тысячами астраханцев, собравшимися на базарной площади, торжественно присягнул на верность Ивану Грозному и его наследникам. Была назначена ежегодная дань: сорок тысяч алтын и три тысячи осетров не меньше сажени размером. Дербыш оказался не многим дальновиднее Ямгурчея: уже через несколько месяцев после возвращения он ввязался в местную политическую игру, пренебрегая союзом с далёкой Москвой . Он вступил в союз с оппозиционными ногайскими ханами, которые убили Ямгурчея, отпустил из Астрахани московского посла дворянина Тургенева и стал сотрудничать с крымским ханом. Русское войско снова вынуждено было вступить в Астрахань, откуда, испугавшись слухов, разбежались и жители, и правители. Это случилось в 1555 году, и Иван Грозный ещё не решился присоединить окончательно Астрахань: Дербыша вернули, простили и даже разрешили не платить в течение года дань.

Осведомитель Измаил

Не только от русских воевод, но и от ногайского хана Измаила регулярно получал царь сведения о событиях в Астрахани. Измаил, заручившись союзом с Россией, таким образом боролся со своими политическими врагами, другими нагайскими мурзами, которые как раз помогали Дербышу. Именно он первым в 1556 году сообщил Грозному о том, что Дербыш изменил окончательно, вступил в сговор с Крымом , выгнал русский отряд и казнил местных князей, лояльных Москве. Он даже будто бы направил войско к Астрахани. Через три дня его слова подтвердились посланием воеводы Мансурова.

Второе взятие и присоединение

Второй астраханский поход оказался столь же нелепым, что и первый. В поддержку гарнизона, выгнанного из города, были направлены пять казачьих сотен, за ними — ещё казаки, стрельцы и вятчане под командой Писемского. 2 июля это немногочисленное войско во главе с Иваном Черемисиновым соединилось с казачьим отрядом Ляпуна Филимонова. Но оказалось, что воевать не с кем: 500 казаков распугали всех. «Пришли они в Асторохань, а город пусть, царь и люди выбежали», — докладывает царю Черемесинов.