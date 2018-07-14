Каким было заключение в тюрьме Алькатрас

Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско , административно относящийся к штату Калифорния. Его территорию использовали в качестве защитного форта и военной тюрьмы. Однако наибольшую славу остров получил как сверхзащищенная тюрьма для крайне опасных преступников.

Считается, что за 29 лет ее существования заключенные не смоги совершить ни одного удачного побега: тех, кому удавалось сбежать, не удалось найти, так что они могли погибнуть при попытке доплыть до берега.

Сейчас тюрьму уже расформировали, превратив остров в популярный музей, куда можно добраться на пароме из Сан-Франциско. При этом до сих пор с ней связано огромное количество мифов, что вызвано в том числе ее образом, созданным в Голливуде

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