Ещё
В Крыму прекратили выпуск вина «Черный доктор»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Крыму прекратили выпуск вина «Черный доктор» 

РИА «ФедералПресс» 13 июля 2018
В южной части Крымского полуострова жители рассказывают о том, что в Солнечной долине вырублен уникальный сорт винограда — «Эким Кара», который является основой для одного из лучших сортов крымских вин — «Черный доктор».
Комментарий: полнейшая нелепость
Директор ФГПУ «Массандра» Янина Павленко полностью опровергает эту информацию: «Это все домыслы. Я даже не могу представить, кто может распускать такие слухи. Полнейшая нелепость. Во-первых „Черный доктор“ — это купажное вино. Туда входит три сорта винограда. Это „Эким Кара“, „Джеват Кара“ и „Кефесия“. Это все автохтонные сорта винограда — такие, которые произрастают только на территории Крыма. Более того, мы уже три года уделяем именно этим сортам огромное внимание. Также мы отдали в один из лучших мировых питомников саженцы, чтобы они вырастили для нас черенки, и планируем с 2019 года увеличивать посадки именно этих сортов», — пояснила директор «Массандры».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Во всем виновата «материковая Россия»: Минсельхоз Крыма взволновала цена на молоко Путин опоздал на встречу с Трампом на полчаса Ведущая Ксения Стриж взяла ребенка из челябинского детдома
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Петербурге прогремел взрыв
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде75
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17318
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа23
Крымский мост закроют из-за Расторгуева161
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:35
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
00:23
Появились подробности задержания Дрыманова
Происшествия Криминал
00:07
Уезжавших с ЧМ-2018 полицейских утрамбовали в поезд
Общество
08:35
Порошенко потребовал наказать Россию за MH17
В мире Украина
00:39
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение