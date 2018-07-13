В Крыму прекратили выпуск вина «Черный доктор»

В южной части Крымского полуострова жители рассказывают о том, что в Солнечной долине вырублен уникальный сорт винограда — «Эким Кара», который является основой для одного из лучших сортов крымских вин — «Черный доктор».

Комментарий: полнейшая нелепость