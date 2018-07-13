В Крыму прекратили выпуск вина «Черный доктор» 

В южной части Крымского полуострова жители рассказывают о том, что в Солнечной долине вырублен уникальный сорт винограда — «Эким Кара», который является основой для одного из лучших сортов крымских вин — «Черный доктор».
Комментарий: полнейшая нелепость
Директор ФГПУ «Массандра» Янина Павленко полностью опровергает эту информацию: «Это все домыслы. Я даже не могу представить, кто может распускать такие слухи. Полнейшая нелепость. Во-первых „Черный доктор“ — это купажное вино. Туда входит три сорта винограда. Это „Эким Кара“, „Джеват Кара“ и „Кефесия“. Это все автохтонные сорта винограда — такие, которые произрастают только на территории Крыма. Более того, мы уже три года уделяем именно этим сортам огромное внимание. Также мы отдали в один из лучших мировых питомников саженцы, чтобы они вырастили для нас черенки, и планируем с 2019 года увеличивать посадки именно этих сортов», — пояснила директор «Массандры».