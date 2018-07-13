Часть Феодосии осталась без воды из-за порыва водовода

СИМФЕРОПОЛЬ , 13 июл — РИА Новости Крым . В Феодосии порыв на водоводе привел к отключению водоснабжения у жильцов Крымского микрорайона. На данный момент предприятие ГУП РК «Вода Крыма» проводит ремонтные работы на аварийном участке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"Сегодня рано утром Крымский микрорайон был отключен от водоснабжения по причине большого порыва водовода по улице Чкалова. Над устранением данной проблемы с 5.30 утра работает аварийная бригада феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма», — отметили в горадминистрации.

Вода вновь будет подана после устранения неполадок, однако на данный момент не известно, как скоро завершится ремонт водовода.