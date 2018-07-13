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Часть Феодосии осталась без воды из-за порыва водовода
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Часть Феодосии осталась без воды из-за порыва водовода 

РИА Новости Крым 13 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. В Феодосии порыв на водоводе привел к отключению водоснабжения у жильцов Крымского микрорайона. На данный момент предприятие ГУП РК «Вода Крыма» проводит ремонтные работы на аварийном участке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"Сегодня рано утром Крымский микрорайон был отключен от водоснабжения по причине большого порыва водовода по улице Чкалова. Над устранением данной проблемы с 5.30 утра работает аварийная бригада феодосийского филиала ГУП РК «Вода Крыма», — отметили в горадминистрации.
Вода вновь будет подана после устранения неполадок, однако на данный момент не известно, как скоро завершится ремонт водовода.
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