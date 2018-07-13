Англосаксы: кто они такие на самом деле

Британский этнос впитал в себя множество черт народов, мигрировавших с Европейского континента на Британские острова. Однако ученые до сих пор спорят, кто же является главным предком нынешних жителей Соединенного Королевства

Заселение Британских островов

В течение многих лет группа ученых под руководством профессора Криса Стринджера, представляющего лондонский Музей естественной истории, изучала процесс заселения Британских островов. Ученые свели воедино археологические данные за последние столетия, благодаря чему хронология заселения островов выстроилась наиболее полно.

Согласно обнародованным данным, люди предпринимали не менее 8 попыток обосноваться на территории нынешней Великобритании, и только последняя из них оказалась удачной.

Впервые человек попал на острова примерно 700 тыс. лет назад, что также подтверждает анализ ДНК. Однако через несколько сотен тысячелетий из-за похолодания люди покинули эти места. Осуществить исход было не сложно, так как острова с континентом в то время связывал сухопутный перешеек, который ушел под воду примерно за 6500 лет до н. э.

12 тыс. лет назад состоялось последнее покорение Британии, после чего люди уже ее не покидали. В дальнейшем все новые волны континентальных переселенцев оказывались на Британских островах, создавая пеструю картину глобальной миграции.

Впрочем эта картина не ясна до сих пор. «Докельтский субстрат по сей день остается неуловимой субстанцией, которую никто не видел, но в тоже время мало кто станет оспаривать ее существование», — пишет британский ученый Джон Моррис Джоунс.

От кельтов до норманнов

Кельты, пожалуй, наиболее древний народ, влияние которого можно увидеть в нынешней Британии. Они стали активно заселять Британские острова с 500 по 100 год до н. э. Кельты, мигрировавшие с территории французской провинции Бретань, будучи искусными корабелами, скорее всего и привили на островах навыки мореходства.

С середины I века н. э. началась систематическая экспансия Британии Римом . Однако романизации подверглись в основном южные, восточные и отчасти центральные области острова. Запад и север, оказав ожесточенное сопротивление, римлянам так и не покорились.

Рим оказал заметное влияние на культуру и организацию жизни Британских островов.

Историк Тацит так описывает процесс романизации, проводимой римским наместником в Британии Агриколой: «Он частным образом и вместе с тем оказывая поддержку из государственных средств, превознося похвалами усердных и порицая мешкотных, настойчиво побуждал британцев к сооружению храмов, форумов и домов».

Именно в римское время в Британии впервые появились города. Также колонисты познакомили островитян с римским правом и военным искусством. Впрочем в римской политике было больше принуждения, чем добровольных побуждений.

В V веке началось англосаксонское покорение Британии.

Воинственные племена с берегов Эльбы довольно быстро подчинили себе практически всю территорию нынешнего Королевства. Но наряду с воинственностью англосаксонские народы, перенявшие к тому времени христианство, принесли на острова новую религию и заложили основы государственности.

Однако радикальным образом на политический и государственный уклад Британии повлияло нормандское завоевание второй половины XI века. В стране появилась сильная королевская власть, сюда были перенесены основы континентального феодализма, но главное — сменились политические ориентиры: со Скандинавии на центральную Европу.

Содружество четырех народов

Нации, составляющие основу современной Британии — англичане, шотландцы, ирландцы и валлийцы — сложились в последнее тысячелетие, чему во многом способствовало историческое деление государства на четыре провинции. Объединение четырех самобытных этносов в единую нацию британцев стало возможным благодаря целому ряду причин.

В период великих географических открытий (XIV-XV века) мощным объединяющим фактором для населения Британских островов явилась опора на национальную экономику. Она во многом помогла преодолеть раздробленность государства, какая, к примеру, была на землях современной Германии

Британия, в отличие от европейских стран, благодаря географической, экономической и политической изолированности попала в ситуацию, которая способствовала консолидации общества.

Немаловажным фактором для единения жителей Британских островов стали религия и связанное с ней формирование универсального для всех британцев английского языка.

Еще одна особенность проявилась в период британского колониализма — это подчеркнутое противопоставление населения метрополии и туземных народов: «Есть мы, а есть они».

Вплоть до окончания Второй мировой войны, после которой Британия как колониальная держава перестала существовать, сепаратизм в Королевстве был выражен не столь явно. Все изменилось, когда из бывших колониальных владений на Британские острова хлынул поток мигрантов — индийцев, пакистанцев, китайцев, жителей Африканского континента и Карибских островов.

Именно в это время и активизировался рост национального самосознания в странах Соединенного Королевства. Его апогей пришелся на сентябрь 2014 года, когда в Шотландии впервые был проведен референдум о независимости.

Тенденцию к национальной обособленности подтверждают и последние социологические опросы, в которых только треть населения Туманного Альбиона назвала себя британцами.

Британский генетический код Проведенные недавно генетические исследования могут позволить взглянуть по-новому как на родословную британцев, так и на уникальность четырех главных наций Королевства. Биологи из лондонского University College исследовали сегмент Y-хромосомы, взятый из древних захоронений и пришли к выводу что более 50% генов англичан содержат хромосомы, встречающиеся в северной Германии и Дании

Согласно другим генетическим экспертизам, примерно 75% предков современных британцев прибыло на острова более 6 тыс. лет назад.

Так, по мнению специалиста по ДНК-генеалогии из Оксфорда Брайана Сайкса, во многом современные кельты родословной связаны не с племенами центральной Европы, а с более древними переселенцами с территории Иберии, пришедшими в Британию в начале неолита.

Другие данные генетических исследований, проведенных на Туманном Альбионе, буквально повергли его жителей в шок. Результаты показывают, что англичане, валлийцы, шотландцы и ирландцы по своему генотипу во многом идентичны, что наносит серьезный удар по самолюбию тех, кто гордится своей национальной обособленностью.

Медицинский генетик Стивен Оппенгеймер выдвигает весьма смелую гипотезу, считая, что общие предки британцев около 16 тыс. лет назад прибыли из Испании и первоначально говорили на языке, близком к баскскому.

Гены более поздних «оккупантов» (кельтов, викингов, римлян, англосаксов и норманнов), по мнению исследователя, переняты лишь в небольшой мере.

Результаты исследований Оппенгеймера таковы: генотип ирландцев имеет всего 12% уникальности, валлийцев — 20%, а у шотландцев и англичан — 30%.

Свою теорию генетик подкрепляет трудами немецкого археолога Хайнриха Хёрке, который писал, что англосаксонская экспансия добавила к двухмиллионному населению Британских островов около 250 тыс. человек, а норманнское завоевании и того меньше — 10 тысяч. Так что при всей разнице в привычках, обычаях и культуре, у жителей стран Соединенного Королевства гораздо больше общего, чем кажется на первый взгляд.