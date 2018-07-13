Преступники, крестьяне и проститутки на сталинском острове людоедов

На небольшом островке, затерянном в самом сердце Сибири, 85 лет назад свершилось одно из самых жестоких преступлений сталинизма. Известно о нем мало, но местные жители до сих пор его вспоминают, а эту маленькую полоску земли посреди реки Оби, где погибли тысячи людей, теперь все знают как Остров людоедов.

Сталинские репрессии

1933 год. В Советском Союзе идет кровавая охота на ведьм, касающаяся любой формы несогласия, истинного или надуманного. На самых отдаленных территориях страны множатся лагеря Гулага, где приговоренных обрекают на принудительные исправительные работы в нечеловеческих условиях, выжить часто просто невозможно. Коммунический режим решил использовать миллионы людей в качестве рабов. Глава ОГПУ Генрих Ягода, впоследствии сам ставший жертвой чисток, хочет очистить города от самых разных «нежелательных элементов», отправив их возделывать земли в морозной Сибири и на севере Казахстана . Речь идет о бездомных, мелких преступниках, проститутках, попавших в немилость представителей старой интеллигенции, крестьянах, бегущих от голода в результате насильственной коллективизации, и даже простых гражданах, арестованных за отсутствие при них удостоверяющих личность документов.

Остров-лагерь

В мае трудовые лагеря в районе Томска были переполнены, поэтому три тысячи ссыльных высадили на маленьком острове Назино . Остальных должны были вскоре доставить. На крошечной территории длиной три километра и шириной 600 метров скопилось очень много людей. У них не было ни пищи, ни рабочих инструментов, не было даже крыши, под которой они бы могли укрыться. Температура была ниже нуля. Около 30 ссыльных умерли уже во время долгого утомительного пути. Заключенным приказали построить временное жилище, но многие уже были на пределе сил. Сотни человек попытались сбежать, но мало кому это удалось: большинство беглецов были расстреляны охраной или утонули в болотистых водах, окружавших остров. Люди умирали от холода и голода. Через четыре-пять дней на остров привезли мешки с ржаной мукой. Заключенные отчаянно дрались за нее. Никаких печей на острове не было, и люди собирали муку в шапки, в пальто и ели ее, смешивая с речной водой. В результате вскоре по острову распространились тиф и дизентерия.

Выживание

Первые случаи каннибализма были зафиксированы спустя десять дней. Ссыльные начали питаться умершими и убивать людей, чтобы их есть. В документах, хранящихся в Музее Гулага в Томске, приводится допрос одного преступника на острове. У него спрашивают, действительно ли он питался человеческим мясом. «Нет, — отвечает он, — я ел только сердце и печень. Мы резали их на куски и жарили на вертелах из ивовых прутьев». Мужчина рассказывает далее, что жертв выбирали из числа тех, кто был на грани смерти. «Было очевидно, — говорит он, — что они готовы отойти в мир иной, что умрут через пару дней. Так что им так было даже проще. Не приходилось страдать еще два или три дня». В некоторых свидетельствах рассказывается о женщинах, которых привязывали к деревьям и вырезали у них икры и грудь, чтобы съесть.

История, о которой молчали

Трагедию в Назино советские власти замалчивали несколько десятков лет — до самого начала перестройки. Когда в июле 1933 года ссыльных забрали, остров был полон трупов. Из 6,7 тысяч человек выжили только 2,2 тысячи.