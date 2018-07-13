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Выходные без огня: на востоке Крыма сохраняется пожароопасноть
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Выходные без огня: на востоке Крыма сохраняется пожароопасноть 

РИА Новости Крым 13 июля 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости Крым. С 13 по 15 июля ожидается высокая пожарная опасность в восточных районах полуострова. Об этом говорится в экстренном сообщении главка МЧС России по Республике Крым.
"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 13 по 15 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — отметили в ведомстве.
Спасатели напомнили, что в пожароопасный период запрещается жечь костры и использовать мангалы в лесной и степной зонах. Также нельзя запускать фейерверки, оставлять бутылки и осколки стекла на открытом солнце, заправлять топливом автомобили во время работы двигателя и курить во время заправки.
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