Выходные без огня: на востоке Крыма сохраняется пожароопасноть

"По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» с 13 по 15 июля в восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность", — отметили в ведомстве.

Спасатели напомнили, что в пожароопасный период запрещается жечь костры и использовать мангалы в лесной и степной зонах. Также нельзя запускать фейерверки, оставлять бутылки и осколки стекла на открытом солнце, заправлять топливом автомобили во время работы двигателя и курить во время заправки.